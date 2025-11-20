Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco activa desde este jueves el Plan de Vialidad Invernal

Según las previsiones de Euskalmet, este jueves por la tarde, la cota de nieve descenderá hasta 500-700 metros de altitud, y ocasionalmente podrá ser más baja.

elurra arantzazu nieve
Foto: Aitor Agirrezabal Alustiza
Euskaraz irakurri: Elur denboralea Euskal Herrian:
author image

EITB

Última actualización

Principales puntos de atención

El temporal de nieve llegará a su punto álgido mañana: las precipitaciones serán copiosas  y la cota de nieve se mantendrá en torno a los 500 metros
La CAV y Navarra están en aviso amarillo por nieve

La nieve llega a Navarra

La cota de nieve bajará este jueves progresivamente de los 900 a los 500 o 600 metros al final del día en el norte de la Comunidad Foral.
foruzaingoa elurra nafarroa

Cortada en ambos sentidos la N-634 en Eibar debido a un accidente múltiple

Recomendaciones del Gobierno Vasco en caso de tener que salir a la carretera

elurra gomendioak jaurlaritza

Plan de Vialidad Invernal con aviso amarillo por nieve

La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, ha activado, desde este jueves, el Plan de Vialidad Invernal en fase Operativa, ante el aviso amarillo por riesgo cota de nieve a cotas a 500 metros. Se esperan, además, precipitaciones débiles, localmente moderadas. Olabarri ha decidido activar el Plan de Vialidad Invernal en fase Operativa desde las 16:00 de hoy, de manera preventiva. Así se lo ha comunicado al Órgano de Coordinación del Plan de Vialidad Invernal (PVI), en el que están representadas todas las instituciones vascas.

 

Almacenadas 350 toneladas de sal en Pamplona ante la previsión de nieve y hielo

El Ayuntamiento de Pamplona tiene 624 sacos de sal a disposición de centros educativos, centros de salud y polideportivos, en función de las necesidades del momento.

Se activa en Vitoria-Gasteiz la fase de preemergencia del Plan de Nevadas

La jornada ha arrancado con nieve en Orduña y Belagua y preocupa la lluvia y el hielo. Las temperaturas caerán esta tarde y la cota descenderá el viernes hasta los 500 metros (puntualmente 400), en un episodio que coincidirá con precipitaciones persistentes.

Se activa en Vitoria-Gasteiz la fase de preemergencia del Plan de Nevadas

Elurra Biozkornian
18:00 - 20:00
Se activa en Vitoria-Gasteiz la fase de preemergencia del Plan de Nevadas

Aviso amarillo por nieve         

 El Departamento de Seguridad mantiene en nivel amarillo el aviso por nieve, que podría bajar a 500-700 metros al final del día de hoy, un aviso que se prolongará hasta el viernes, cuando la cota podría incluso bajar a los 400 metros durante la madrugada.

Retenciones de hasta cuatro kilómetros a la altura de Andoain

La autovía A-15 registra retenciones en Andoain, en sentido Pamplona, por el accidente entre dos camiones. Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, el siniestro se ha producido hacia las 16:00 horas de la tarde.
Como consecuencia, se ha tenido que cortar un carril, y se ha desviado el tráfico por Urnieta. 

Situación de los puertos: La nieve hace obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Orduña y Opakua

Llegan los primeros copos de nieve a Euskal Herria

18:00 - 20:00