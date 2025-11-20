TIEMPO
El Gobierno Vasco activa desde este jueves el Plan de Vialidad Invernal
Según las previsiones de Euskalmet, este jueves por la tarde, la cota de nieve descenderá hasta 500-700 metros de altitud, y ocasionalmente podrá ser más baja.
Principales puntos de atención
La nieve llega a Navarra
La cota de nieve bajará este jueves progresivamente de los 900 a los 500 o 600 metros al final del día en el norte de la Comunidad Foral.
Cortada en ambos sentidos la N-634 en Eibar debido a un accidente múltiple
Recomendaciones del Gobierno Vasco en caso de tener que salir a la carretera
Plan de Vialidad Invernal con aviso amarillo por nieve
La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, ha activado, desde este jueves, el Plan de Vialidad Invernal en fase Operativa, ante el aviso amarillo por riesgo cota de nieve a cotas a 500 metros. Se esperan, además, precipitaciones débiles, localmente moderadas. Olabarri ha decidido activar el Plan de Vialidad Invernal en fase Operativa desde las 16:00 de hoy, de manera preventiva. Así se lo ha comunicado al Órgano de Coordinación del Plan de Vialidad Invernal (PVI), en el que están representadas todas las instituciones vascas.
Almacenadas 350 toneladas de sal en Pamplona ante la previsión de nieve y hielo
El Ayuntamiento de Pamplona tiene 624 sacos de sal a disposición de centros educativos, centros de salud y polideportivos, en función de las necesidades del momento.
Se activa en Vitoria-Gasteiz la fase de preemergencia del Plan de Nevadas
La jornada ha arrancado con nieve en Orduña y Belagua y preocupa la lluvia y el hielo. Las temperaturas caerán esta tarde y la cota descenderá el viernes hasta los 500 metros (puntualmente 400), en un episodio que coincidirá con precipitaciones persistentes.
Aviso amarillo por nieve
El Departamento de Seguridad mantiene en nivel amarillo el aviso por nieve, que podría bajar a 500-700 metros al final del día de hoy, un aviso que se prolongará hasta el viernes, cuando la cota podría incluso bajar a los 400 metros durante la madrugada.
Retenciones de hasta cuatro kilómetros a la altura de Andoain
La autovía A-15 registra retenciones en Andoain, en sentido Pamplona, por el accidente entre dos camiones. Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, el siniestro se ha producido hacia las 16:00 horas de la tarde.
Como consecuencia, se ha tenido que cortar un carril, y se ha desviado el tráfico por Urnieta.