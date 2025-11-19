Almacenadas 350 toneladas de sal en Pamplona ante la previsión de nieve y hielo
El almacén municipal de Trinitarios, situado junto a las instalaciones de bomberos, alberga ya 350 toneladas de sal debido al acusado descenso de temperaturas en Pamplona y la previsión meteorológica de nieve y hielo para este jueves y viernes.
Ante esta previsión meteorológica, el Ayuntamiento de Pamplona ha activado su Plan de Actuación ante Nevadas 2025-2026, que mantiene los cuatro niveles de emergencia.
Entre los medios con que cuenta el Plan de Actuación ante Nevadas se halla el almacén de sal de Trinitarios, que ha recibido esta mañana la visita del director del área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Juan Manuel Gil Larequi, y los directores de Conservación Urbana y Sanidad y de Acción Social, Patxi Iriarte Echenique y Rubén Unanua Ruiz, respectivamente.
En este almacén están preparados gran parte de los medios materiales destinados a mantener la vialidad en los principales accesos por carretera a la ciudad y en las vías públicas que sirven de comunicación entre los diferentes barrios y en las principales calles de cada barrio. El dispositivo frente a las nevadas está integrado por una decena de vehículos repartidos en siete equipos de limpieza vial y seis rutas establecidas. Todos los vehículos se movilizarán y se desactivarán de forma simultánea, según se desarrolle la activación del Plan.
En cuanto a la sal, Pamplona dispone de dos silos con capacidad para 100 toneladas. En estos momentos, el almacén general de Trinitarios alberga un total de 350 toneladas y, según avance el invierno y en función de la previsión de nevadas, se irán cargando los silos hasta ese máximo de 200 toneladas.
El Ayuntamiento tiene 120 kilos de fundente en cuatro cubos de 30 kilos, destinados a puentes peatonales de estructuras metálicas, y 15 000 kilos de sal en 624 sacos. Estos sacos se ponen a disposición de centros educativos, centros de salud y polideportivos, en función de las necesidades del momento.
El Plan de Actuación ante Nevadas 2025-2026 contempla un protocolo de atención a las personas sin hogar, que consiste en un sistema de recursos coordinados para mejorar la atención a las personas sin hogar que se encuentren en Pamplona.
Los recursos se movilizan de forma ordinaria cuando la temperatura baja de los 3 grados o se producen condiciones meteorológicas especialmente adversas.
