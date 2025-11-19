350 tona gatz prest Iruñean, elurra eta izotza egingo dituelako
Iruñeko Udalak 624 gatz-zaku ditu, ikastetxeen, osasun-zentroen eta kiroldegien esku jartzeko prest, unean uneko beharren arabera.
Iruñeko Trinitarioseko udal biltegian, suhiltzaileen instalazioen ondoan, 350 tona gatz daude. Ostegun eta ostiralean elurra eta izotza egingo ditu, tenperaturen beherakada dela eta.
Iragarpen meteorologiko horren aurrean, Iruñeko Udalak 2025-2026 aldirako Elurteei aurre egiteko Jarduera Plana aktibatu du, lau larrialdi mailarekin.
Elurteen aurrean Jarduteko Planak dituen bitartekoen artean, Trinitarioseko gatz-biltegia dago, eta gaur goizean Juan Manuel Gil Larequi Herritarren Segurtasun eta Bizikidetzaren arloko zuzendaria, Patxi Iriarte Echenique Hiri Kontserbazioko eta Osasuneko zuzendaria eta Ruben Unanua Ruiz Gizarte Ekintzako zuzendaria bertan izan dira, bisitan.
Biltegi horretan daude hirirako errepide-sarbide nagusiak eta auzoak batzen dituzten bide publikoak mantentzeko baliabide material gehienak. Elurteei aurre egiteko dispositiboak hamar ibilgailuk osatzen dute, bideak garbitzeko sei ibilbidetan banatuta. Ibilgailu guztiak aldi berean mobilizatu eta desaktibatuko dira, Plana aktibatzen den heinean.
Gatzari dagokionez, Iruñeak 100 tonako edukiera duten bi silo ditu. Une honetan, Trinitarios kaleko biltegi orokorrak 350 tona ditu eta, neguak aurrera egin ahala eta elurte-aurreikuspenaren arabera, siloak kargatzen joango dira, 200 tonaraino.
Udalak 120 kilo urgarri ditu 30 kiloko lau ontzitan, oinezkoentzako zubi metalikoetara bideratzekoak, eta 15.000 kilo gatz, 624 zakutan. Zaku horiek ikastetxeen, osasun-zentroen eta kiroldegien eskura jarriko dira, unean uneko beharren arabera.
Elurteei aurre egiteko 2025-2026 Jarduera Planak etxerik gabeko pertsonei arreta emateko protokolo bat jasotzen du. Kasu horretan, tenperatura 3 gradutik jaisten denean edo baldintza meteorologiko bereziki kaltegarriak daudenean mobilizatuko dira arreta-zerbitzuak.
