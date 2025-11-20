La nieve ha hecho acto de presencia esta mañana en Orduña y ha marcado un arranque de jornada condicionado por la lluvia, el hielo y unas temperaturas en descenso. En Navarra ya están cayendo los primeros copos de nieve, como se aprecia en las webcams del puerto de Belagua.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantendrá este jueves y viernes el aviso amarillo por nieve por debajo de los 1.000 metros y por precipitaciones persistentes.

Vitoria-Gasteiz ha amanecido con tres grados, igual que en Pamplona (-3 en Izaba); 7 grados en Bilbao (10 en Berriatua) y 7 también en Donostia-San Sebastián. En Baiona los termómetros han marcado cuatro grados.

Durante este jueves, la cota se ha situado en torno a los 800-1.000 metros de madrugada y bajará a 600-900 a mediodía, con una previsión de que alcance los 500-700 metros por la noche. Los chubascos han sido débiles a moderados, muy abundantes en la vertiente cantábrica y con posibilidad de tormentas y granizo en la segunda mitad del día. El aviso por precipitaciones persistentes continúa activo, con acumulaciones que podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en 24 horas.

El viernes llegará el episodio más adverso: la cota de nieve se quedará en torno a los 500 metros durante la primera mitad de la jornada y podría descender puntualmente a 400. Por la tarde subirá hasta los 600-800 metros y alcanzará los 700-900 a últimas horas. También seguirá activo el aviso por precipitaciones persistentes hasta el mediodía.

Vitoria-Gasteiz activa la fase de preemergencia del Plan de Nevadas

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha activado la fase de preemergencia del Plan Municipal de Nevadas ante la previsión de que la cota caiga a 500 metros mañana y pasado. Se esperan espesores de 10 a 30 centímetros a 1.000 metros y de 2 a 15 a 600 metros.

En esta fase inicial se han puesto en marcha los trabajos de preparación: revisión y reparto de sal en 33 puntos de la ciudad, puesta a punto de quitanieves y esparcidores y activación de los recorridos prioritarios para garantizar el acceso a centros sanitarios, industriales, educativos y edificios oficiales. El Consistorio recuerda que cada comunidad de vecinos debe limpiar el tramo de acera frente a su fachada y pide evitar desplazamientos innecesarios en vehículo privado.

Pamplona se prepara con 350 toneladas de sal

El Ayuntamiento de Pamplona también ha activado su Plan de Actuación ante Nevadas 2025-2026. El almacén municipal de Trinitarios guarda ya 350 toneladas de sal ante el descenso acusado de temperaturas y las previsiones de nieve y hielo para jueves y viernes. El dispositivo incluye una decena de vehículos repartidos en siete equipos de limpieza vial y seis rutas.

Además de los silos (con capacidad conjunta para 200 toneladas), el consistorio cuenta con 15.000 kilos de sal en 624 sacos destinados a centros educativos, sanitarios y polideportivos, y un protocolo de atención a personas sin hogar que se activa cuando la temperatura baja de los 3 grados o se dan episodios meteorológicos especialmente adversos.