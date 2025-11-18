La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este próximo jueves el aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de los 1000 metros, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.



Según las previsiones, la cota de nieve se situará en torno a 800-1000 metros de madrugada, bajando hasta los 600-800 metros a mediodía y hasta los 500-700 metros por la noche.



Las precipitaciones serán muy abundantes en la mitad norte, acompañadas de tormenta y granizo durante la segunda mitad del día. En el sur los chubascos serán más intermitentes y llegarán más debilitados.

El viento soplará racheado de cierzo en el Valle del Ebro, también lo hará con rachas fuertes cerca de la costa. Las temperaturas no superarán los 10 °C en el mejor de los casos y se registrarán heladas en zonas del interior.