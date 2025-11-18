DENBORALEA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Elurragatik abisu horia ezarriko dute EAEn ostegunean

Iragarpenen arabera, elur-kota 800-1.000 metro inguruan kokatuko da etzi goizaldean, eta 600-800 metrora jaitsiko da eguerdi aldera.

urkiola_elurra eitb

Artxiboko irudia. 

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarriko du ostegun honetan, 1.000 metrotik beherako elur-arriskuagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Iragarpenen arabera, elur-kota 800-1.000 metro inguruan kokatuko da etzi goizaldean, eta 600-800 metrora jaitsiko da eguerdi aldera. Gauean, berriz, 500-700 metrora. 

Bestalde, prezipitazioa oso ugaria izango da ipar partean, eta egunaren bigarren zatian, ekaitz-arriskua areagotu egingo da eta txingorra botako du. Hegoaldean, zaparradak tartekatuagoak izango dira eta ahulago botako du.

Ebro ibarrean, berriz, ziertzoa zakar ibiliko da, eta kostaldean ere ufadak zakarrak izango dira. Tenperatura ez da 10 ° C-tik gorakoa izango, oro har, eta izotza egingo du barnealdean.

Elurra Gipuzkoa Bizkaia Eguraldia Eusko Jaurlaritza Araba

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X