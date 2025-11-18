Elurragatik abisu horia ezarriko dute EAEn ostegunean
Iragarpenen arabera, elur-kota 800-1.000 metro inguruan kokatuko da etzi goizaldean, eta 600-800 metrora jaitsiko da eguerdi aldera.
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarriko du ostegun honetan, 1.000 metrotik beherako elur-arriskuagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Iragarpenen arabera, elur-kota 800-1.000 metro inguruan kokatuko da etzi goizaldean, eta 600-800 metrora jaitsiko da eguerdi aldera. Gauean, berriz, 500-700 metrora.
Bestalde, prezipitazioa oso ugaria izango da ipar partean, eta egunaren bigarren zatian, ekaitz-arriskua areagotu egingo da eta txingorra botako du. Hegoaldean, zaparradak tartekatuagoak izango dira eta ahulago botako du.
Ebro ibarrean, berriz, ziertzoa zakar ibiliko da, eta kostaldean ere ufadak zakarrak izango dira. Tenperatura ez da 10 ° C-tik gorakoa izango, oro har, eta izotza egingo du barnealdean.
