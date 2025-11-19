Vitoria activa la fase de preemergencia del Plan de Nevadas
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz activará este jueves la fase de preemergencia del Plan Municipal de Nevadas ante el aviso amarillo por nieve. Según las previsiones, mañana y pasado la cota descenderá a 500 metros —el viernes podría caer incluso a 400— y esto coincidirá con un episodio de precipitaciones persistentes: podrían alcanzarse espesores de entre 10 y 30 centímetros a 1000 metros de altitud y de entre 2 y 15 centímetros a 600 metros.
Ante esta previsión el Consistorio ha activado la fase de preemergencia del Plan de Nevadas, cuyo objetivo es "garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar los efectos que la nieve y el hielo puedan tener en la movilidad y en el normal desarrollo de la vida urbana".
En esta primera fase del plan, se inician los trabajos de preparación, se revisa el stock de sal, que en caso necesario se distribuye en 33 puntos de la ciudad, y se ponen a punto los equipos quitanieves y esparcidores de sal para despejar las vías principales.
El plan incluye una serie de recorridos de limpieza prioritarios para asegurar los accesos a centros sanitarios y de urgencia, zonas industriales, centros escolares y edificios oficiales para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales.
El Ayuntamiento publicó este lunes un bando relativo a temporales de nieve, en el que se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos. Cada comunidad de vecinos debe responsabilizarse de la limpieza de nieve del tramo de acera correspondiente a su fachada, así como de los accesos privados.
En ese bando también se recuerdan las recomendaciones habituales en estos casos, como evitar el uso innecesario del vehículo privado, extremar la precaución al circular y utilizar preferentemente el transporte público. En el caso de los peatones, se pide transitar "con máxima atención".
