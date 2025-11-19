DENBORALEA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gasteizek Elurteen Jarduera Planaren aurrelarrialdi fasea aktibatu du

Eguraldi-iragarpenaren arabera, bihar eta etzi elur-kota 500 metrora jaitsiko da, eta prezipitazioa oso ugaria izango da. 

elurra-gasteiz-vitoria-efe

Gasteizen izandako elurte baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Datozen orduotarako iragarrita dagoen elur-denboralea dela eta, Gasteizko Udalak Elurteen Jarduera Planaren larrialdi aurreko fasea aktibatuko du bihar. Iragarpenen arabera, elur-kota 500 metrora jaitsiko da ostegunean, eta 400era, ostiralean. Gainera, prezipitazioa oso ugaria izango da, eta 10-30 zentimetro pilatu daitezke 1.000 metrotan, eta 2-15 zentimetro, 600 metrotan. 

Elurteen Jarduera Planaren helburua da elurrak eragin ditzakeen arazoen aurrean, “herritarren segurtasuna bermatzea”, horretarako, "udal-baliabideak koordinatuta eta antolatuta". 

Udalak gogora ekarri duenez, planaren lehen fasean, prestaketa-lanak abian jarriko dira; besteak beste, gatz stocka eta elurra kentzeko makinak zein bestelako erremintak gainbegiratuko dira. 

Horrekin batera, hiriko hainbat gunetan arreta berezia jarriko da, plana aktibatzen denean: osasun-zentroetarako, industria guneetarako, eskoletarako eta erakunde ofizialetarako sarrera-irteerak garbitzeak du lehentasuna

Halaber, joan den astelehenean elur-denboraleei buruzko bandoa zabaldu zuen Udalak. Bertan, herritarren elkarlanaren garrantzia nabarmentzen da; hala,  elurteetan bizilagun-komunitateen ardura da euren eraikinetako atariak garbitzea. 

Ibilgailuak beharrezko joan-etorrietarako bakarrik hartzea eta garraio publikoa erabiltzea ere eskatzen da bandoan. 

Elurra Gasteiz Denboraleak Eguraldia Eusko Jaurlaritza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X