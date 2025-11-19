Gasteizek Elurteen Jarduera Planaren aurrelarrialdi fasea aktibatu du
Eguraldi-iragarpenaren arabera, bihar eta etzi elur-kota 500 metrora jaitsiko da, eta prezipitazioa oso ugaria izango da.
Datozen orduotarako iragarrita dagoen elur-denboralea dela eta, Gasteizko Udalak Elurteen Jarduera Planaren larrialdi aurreko fasea aktibatuko du bihar. Iragarpenen arabera, elur-kota 500 metrora jaitsiko da ostegunean, eta 400era, ostiralean. Gainera, prezipitazioa oso ugaria izango da, eta 10-30 zentimetro pilatu daitezke 1.000 metrotan, eta 2-15 zentimetro, 600 metrotan.
Elurteen Jarduera Planaren helburua da elurrak eragin ditzakeen arazoen aurrean, “herritarren segurtasuna bermatzea”, horretarako, "udal-baliabideak koordinatuta eta antolatuta".
Udalak gogora ekarri duenez, planaren lehen fasean, prestaketa-lanak abian jarriko dira; besteak beste, gatz stocka eta elurra kentzeko makinak zein bestelako erremintak gainbegiratuko dira.
Horrekin batera, hiriko hainbat gunetan arreta berezia jarriko da, plana aktibatzen denean: osasun-zentroetarako, industria guneetarako, eskoletarako eta erakunde ofizialetarako sarrera-irteerak garbitzeak du lehentasuna.
Halaber, joan den astelehenean elur-denboraleei buruzko bandoa zabaldu zuen Udalak. Bertan, herritarren elkarlanaren garrantzia nabarmentzen da; hala, elurteetan bizilagun-komunitateen ardura da euren eraikinetako atariak garbitzea.
Ibilgailuak beharrezko joan-etorrietarako bakarrik hartzea eta garraio publikoa erabiltzea ere eskatzen da bandoan.
Euskadi abisu horian izango da ostegunean eta ostiralean, elurragatik, eta baliteke 500 metrora zuritzea
Ostegunean 600-800 metrora jaitsiko da elur-kota, baina ostiralean 500 metrora zurituko du, eta 400 metrora momentu batzuetan.
Hotza, euria eta agian elurra: horrela hasi da astea Euskadin
Igandeko giro epelaren ostean, tenperaturak nabarmen egin du behera, haizeak iparraldera egin du eta prezipitazioak itzuli egin dira; datozen egunetan elurra egin dezake 1.000 metrotik behera.
Udaberri girotik negu girora
Tenperaturaren beherakada handia izango da datozen egunotan, eta prezipitazioekin batera, elurra ere espero da 1.000 metrotik behera.
Haize zakarraren ostean, zirimiriak hartuko du lekukoa asteburuan
Abisu horia bertan behera geratuko da eta giro epel-hezeak hartuko du lekukoa, larunbatean eta igandean zirimiri eta hodei gehiago espero baitira.
Baretu da azken orduetan gorabehera ugari eragin dituen haize zakarra
Oizen, 150 km/h-ko haize-boladak izan dira goizeko lehen orduan; Zarautzen, 136,5 km/h-koak neurtu dituzte, eta Untzuetan, berriz, 132 km/h-koak. Haizeak, gainera, gorabeherak sortu ditu errepideetan.
Zergatik eta noiz arte bero hau?
Garai honetan ohikoa izaten da bero-bolada, San Martinetako uda txikia deitzen zaiona gertatu ohi baita, azaroaren erdi aldera. Bolada epel hori Föhn efektuaren ondorioz gertatu ohi da, baina, aurten, bero hori areagotu duen Claudia borraskarekin elkartu da.
111 km/h-ko haize ufadak neurtu dituzte Urduñan, Claudia borraskak eraginda
Haizeari dagokion abisu horia indarrean dago EAEn eta Nafarroaren zati batean, eta gainera abisu horia aktibatu dute Bizkaian eta Gipuzkoan baso sute arriskuagatik, hegoaldeko haizea dela eta.
Abisu horia ezarri dute asteazkenerako EAEn eta Nafarroaren zati batean, 100 km/h-tik gorako haize-boladak egingo dituelako
Gainera, Eusko Jaurlaritzak abisu horia aktibatuko du Bizkaian eta Gipuzkoan baso sute arriskuagatik, hegoaldeko haizea dela eta.
Aste eguzkitsua eta epela, hego-haizea protagonista
Zerua oskarbi egongo da, hein handi batean, eta tenperatura maximoak 20 ºC-tik gora kokatuko dira leku askotan, minimoak freskoak izango badira ere.