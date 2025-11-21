Según la previsión de la agencia vasca de meteorología, Euskalmet, este viernes, 21 de noviembre, el temporal alcanzará su momento álgido con precipitaciones abundantes en la mitad norte y más intercaladas al sur, comenzando a remitir a partir de la tarde.

Durante la primera mitad del día todavía se pueden producir tormentas en el área cantábrica. La cota de nieve se sitúa en torno a 500 metros, aunque podría cuajar incluso más abajo. A lo largo de la tarde, la cota irá subiendo y el viento perderá fuerza al final del día.

Las temperaturas serán frías, con máximas por debajo de los 10 grados en general y heladas en el interior, mientras que en las capitales se esperan en Baiona 2 grados como mínimo y 8 como máximo, en Bilbao 5 como mínimo y 9 como máximo, en San Sebastián 3 como mínimo y 8 como máximo, en Vitoria-Gasteiz 0 y 4 como máximo y en Pamplona -1 como mínimo y 4 como máximo.