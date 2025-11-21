Guardar
El temporal llega este viernes a su puntoo álgido

Durante la primera mitad del día todavía se pueden registrar tormentas en el área cantábrica. La cota de nieve se situa en torno a 500 metros, pero puede cuajar incluso más abajo. A lo largo de la tarde la cota irá subiendo. 

Según la previsión de la agencia vasca de meteorología, Euskalmet, este viernes, 21 de noviembre, el temporal alcanzará su momento álgido con precipitaciones abundantes en la mitad norte y más intercaladas al sur, comenzando a remitir a partir de la tarde.

Durante la primera mitad del día todavía se pueden producir tormentas en el área cantábrica. La cota de nieve se sitúa en torno a 500 metros, aunque podría cuajar incluso más abajo. A lo largo de la tarde, la cota irá subiendo y el viento perderá fuerza al final del día.

Las temperaturas serán frías, con máximas por debajo de los 10 grados en general y heladas en el interior, mientras que en las capitales se esperan en Baiona 2 grados como mínimo y 8 como máximo, en Bilbao 5 como mínimo y 9 como máximo, en San Sebastián 3 como mínimo y 8 como máximo, en Vitoria-Gasteiz 0 y 4 como máximo y en Pamplona -1 como mínimo y 4 como máximo.

