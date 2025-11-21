Gorde
Denboralea unerik gorenera iritsiko da ostiral honetan

Egunaren lehen partean ekaitzak jo dezake oraindik Kantauri aldean. Elur kota 500 metro inguruan ibiliko da, eta beherago ere zuritu dezake, baina arratsaldean zehar gero eta gorago egingo du.
Euskalmet euskal meteorologia agentziaren iragarpenaren arabera, ostiral honetan, azaroaren 21ean, denboralea unerik gorenera iritsiko da. Prezipitazioa ugaria izango da ipar partean eta hegoaldera tartekatuagoak iritsiko dira. Arratsaldetik aurrera atertzen hasiko da.

Egunaren lehen partean ekaitzak jo dezake oraindik Kantauri aldean. Elur kota 500 metro inguruan ibiliko da, eta beherago ere zuritu dezake, baina arratsaldean zehar gero eta gorago egingo du. Haizeak indarra galduko du egunaren amaieran.

Tenperatura hotza izango da, maximoak 10 gradutik beherakoak oro har, eta izotza barnealdean. Hiriburuetan, Baionan 2 gradu espero dira gutxienez eta 8 gehienez, Bilbon 5 gutxienez eta 9 gehienez, Donostian 3 gutxienez eta 8 gehienez, Gasteizen 0 gutxienez eta 4 gehienez eta Iruñean -1 gutxienez eta 4 gehienez.

