Elurra mara-mara ari du Nafarroa iparraldeko hainbat lekutan

Iragarpenen arabera, ostiraleko 00:00etatik 06:00etara botako du elur gehien. 300-400 metrotan kokatuko da elur-maila. 

18:00 - 20:00

A-15 autobidea, Pagozelai parean, gaur arratsaldean.

EITB

Bi pertsona zauritu dira, gaur arratsaldean, N-634 errepidean, Eibar parean izan den trafiko-istripuan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez. 17:40an izan da istripua, Bilboko noranzkoan, eta errepidea itxi egin behar izan dute. Zaurituak ospitalera eraman dituzte. 

Opakua itxi egin dute era guztietako ibilgailuentzat, elurra eta izotza dela eta, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakitera eman duenez. Gainerako mendateak, oraingoz, zabalik daude baina kontuz gidatzea eskatzen da Herreran, Urduñan, Etzegaraten eta Bernedon. 

 

Pertsona bat hil da eta beste hiru arin zauritu dira, gaur arratsaldean, N-121-A errepidean, Bera parean, izan den trafiko-istripuan. Hiru ibilgailuk elkarren kontra egin dute talka, eta horietako baten gidaria da zendu dena.  Guardia Zibilak bere gain hartu du ikerketa. 

Nafarroako hainbat leku, zurituta

Iragarpenen arabera, datozen egunaren amaieran elur-maila 500-600 metrotara jaitsiko da Foru Erkidegoan.
elurra gomendioak jaurlaritza

350 tona gatz prest Iruñean, elurra eta izotza egingo dituelako

Elurrak eta euriak gorabeherak eragin dituzte errepideetan, eta tenperaturak behera egingo du arratsaldean. Elur-kota 500 metrora jaitsiko da ostiralean (zenbait tokitan, 400 metroraino), eta prezipitazio iraunkorrak egingo ditu. 

Elurra Biozkornian
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00

Prezipitazioa oso ugaria izango da ipar partean, eta ekaitza eta txingorra egingo ditu egunaren, arratsaldean. Elur-kota jaisten joango da eta egunaren amaieran 500-700 metrotan kokatuko da, prezipitazio ugarienekin batera. 