350 tona gatz prest Iruñean, elurra eta izotza egingo dituelako
Iruñeko Udalak 624 gatz-zaku ditu, ikastetxeen, osasun-zentroen eta kiroldegien esku jartzeko prest, unean uneko beharren arabera.
Iragarpenen arabera, ostiraleko 00:00etatik 06:00etara botako du elur gehien. 300-400 metrotan kokatuko da elur-maila.
Bi pertsona zauritu dira, gaur arratsaldean, N-634 errepidean, Eibar parean izan den trafiko-istripuan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez. 17:40an izan da istripua, Bilboko noranzkoan, eta errepidea itxi egin behar izan dute. Zaurituak ospitalera eraman dituzte.
Opakua itxi egin dute era guztietako ibilgailuentzat, elurra eta izotza dela eta, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakitera eman duenez. Gainerako mendateak, oraingoz, zabalik daude baina kontuz gidatzea eskatzen da Herreran, Urduñan, Etzegaraten eta Bernedon.
Pertsona bat hil da eta beste hiru arin zauritu dira, gaur arratsaldean, N-121-A errepidean, Bera parean, izan den trafiko-istripuan. Hiru ibilgailuk elkarren kontra egin dute talka, eta horietako baten gidaria da zendu dena. Guardia Zibilak bere gain hartu du ikerketa.
Iragarpenen arabera, datozen egunaren amaieran elur-maila 500-600 metrotara jaitsiko da Foru Erkidegoan.
Eusko Jaurlaritzak Neguko Bidezaintza Planaren fase operatiboa aktibatu du gaur, osteguna, arratsaldeko 16:00etan; EAE abisu horian dago, elur-arriskuagatik. Hala jakinarazi du Estibaliz Olabarri Trafikoko zuzendariak
Elurrak eta euriak gorabeherak eragin dituzte errepideetan, eta tenperaturak behera egingo du arratsaldean. Elur-kota 500 metrora jaitsiko da ostiralean (zenbait tokitan, 400 metroraino), eta prezipitazio iraunkorrak egingo ditu.
Prezipitazioa oso ugaria izango da ipar partean, eta ekaitza eta txingorra egingo ditu egunaren, arratsaldean. Elur-kota jaisten joango da eta egunaren amaieran 500-700 metrotan kokatuko da, prezipitazio ugarienekin batera.