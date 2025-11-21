Desagertua
Bertan behera utzi dituzte, argi faltagatik, desagertutako artzaina bilatzeko lanak, eta larunbatean ekingo diete berriro

Artzaiaren bilaketa Urbian
18:00 - 20:00
Ertzaintzako agenteak desagertuaren bila ari dira. Argazkia: Ertzaintza

Azken eguneratzea

Larrialdi zerbitzuek bukatutzat eman dituzte ostegun arratsaldetik Aizkorri mendiaren hegoaldeko magalean desagertuta dagoen 77 urteko artzaina bilatzeko lanak, argirik ez dagoelako, eta larunbat honetan ekingo diete berriro.

Ertzaintzaren helikoptero batek gaur arratsaldean bertan aurkitu ditu artzainaren txakurra eta artaldea.

Ertzaintza Elurra Denboraleak Desagertutako Pertsonak Gipuzkoa Gizartea

