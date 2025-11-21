Desaparecido
Concluyen por falta de luz las labores de búsqueda del pastor desaparecido que se reanudarán este sábado

Artzaiaren bilaketa Urbian
18:00 - 20:00
Agentes de la Ertzaintza buscan al desaparecido. Foto: Ertzaintza
Euskaraz irakurri: Urbiako zelaietan atzo desagertutako 77 urteko artzain baten bila dabil Ertzaintza

Última actualización

Los servicios de emergencia han dado por finalizadas por falta de luz las labores de búsqueda del pastor de 77 años que permanece desaparecido en la falda sur del monte Aizkorri desde la tarde del jueves y que se reanudarán este sábado. El perro y el rebaño han sido localizados esta misma tarde por la dotación de un helicóptero de la Ertzaintza.

Ertzaintza Nieve Temporales Personas Desaparecidas Gipuzkoa Sociedad

