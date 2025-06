Podemos Euskadi asegura que es "inviable" plantear una nueva Marcha Global a Gaza porque sería "repetir una acción fallida", aunque se están estudiando "otras acciones y otros intentos de poder entrar por otros sitios", ha señalado Maite Gartzia, coordinadora adjunta de la formación morada.



Gartzia ha comparecido este viernes en rueda de prensa en San Sebastián junto al responsable de Sanidad de Podemos Euskadi, Alberto Villarreal, quien, como ella, formó parte de la delegación vasca que viajó a El Cairo con el fin de participar en la marcha hasta Rafah para "romper el bloqueo" de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.



Ambos han relatado las diferentes situaciones que vivieron ellos y otros activistas en Egipto, donde muchos fueron detenidos o retenidos, y algunos deportados, lo que hizo imposible que se materializará la marcha que movió a 4000 personas de 52 nacionalidades, según ha destacado Villarreal.



Gartzia ha sido muy crítica con la actuación del embajador de España en Egipto, con quien mantuvieron un encuentro.



"La reunión fue pésima, patética. Su actitud, horrorosa. En todo momento nos echó la culpa a los que habíamos ido a aquella marcha pacífica y nos dijo 'no haber venido'. Y con el 'no haber venido' se tiró las dos horas de una reunión. Sí que quiero hacer una crítica fuerte hacia esta persona porque, supuestamente, nos representa, y no hubo nada, nada de apoyo, nada de complicidad", ha denunciado.



Gartzia ha señalando que su formación está estudiando presentar una queja al Gobierno por lo ocurrido con el embajador.



Villarreal ha indicado que, en principio, la acogida en Egipto "parecía buena" porque "se pidieron los permisos pertinentes y en ningún momento dijo que no", e incluso los medios egipcios hablaron de la marcha como algo positivo", por lo que pensaron "que se iba a poder hacer".



"Está claro que el Gobierno egipcio, ni hoy ni mañana ni dentro de un mes iba a permitir que se hiciese esa marcha. El Gobierno egipcio tiene muy buenas relaciones con el de Israel y nosotros allí éramos una molestia para ambos", ha remarcado.



Pese a que la marcha no haya sido posible, ha subrayado que se ha generado "una red de solidaridad y activismo muy importante, una base muy sólida para el futuro". "Y hemos dado visibilidad al genocidio de Gaza y mostrado al pueblo palestino que estamos con ellos", ha recalcado su compañera.



Ven complicado que se vuelva a hacer "la misma marcha con las mismas características y entrando por el mismo sitio".



"Ahora mismo sería inviable porque tal y como ha sido de cómplice el Gobierno de Egipto y con todo el acoso de la policía que hemos tenido, sería volver a repetir una acción fallida. Por eso se están valorando otras acciones y otros intentos de poder entrar por otros sitios", ha señalado.