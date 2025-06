La familia de Rosa Zarra, la donostiarra que murió en 1995 días después de recibir en el vientre el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza y reconocida 30 años después como víctima de violencia policial, ha pedido a Juan María Atutxa, entonces consejero de Interior , que "no pierda la oportunidad" de pedirles disculpas.



Lo han hecho durante un acto de homenaje celebrado en el barrio de Amara de San Sebastián, muy cerca del lugar donde estuvo instalada la Paloma de la Paz de Basterretxea, en cuyas proximidades Zarra recibió el impacto de la pelota de goma cuando presenciaba los incidentes registrados entre seguidores de Herri Batasuna y pacifistas que pedían la liberación del empresario secuestrado por ETA José María Aldaya.



Zarra, de 58 años y que tenía un riñón trasplantado, falleció ocho días después, el 30 de junio. La Audiencia de Gipuzkoa archivó la denuncia presentada contra la Ertzaintza por el abogado de la familia, Iñigo Iruin, después de que el informe de los forenses del propio tribunal considerara que la muerte se había producido de forma natural y no debido al pelotazo.



Durante el acto, ante una fotografía de su madre, Maider e Idoia Irazusta Zarra han asegurado que en su familia están "contentos y aliviados" por el reconocimiento como víctima de Rosa por parte de la Comisión de Valoración de víctimas de violencia por motivación política en Euskadi el pasado mes de marzo.



Han destacado que tras la muerte de Zarra llegó "el silencio, la negación y la gran mentira de las instituciones". "Solo recibimos desprecio, no hubo apoyo. Nos humillaron con un relato que nos robaba la verdad", ha asegurado Idoia Irazusta.



Ha añadido que han sido necesarios 30 años "para que la verdad haya sido reconocida, compartida y publicada", aunque la familia cree que no es tarde "para pedir responsabilidades a aquellos que, aunque hoy reconocen la verdad sin ninguna autocrítica porque no les queda otra, entonces encabezaron el falso relato".



"Desde aquí yo quiero pedirle al señor Atutxa (de 84 años y hace tiempo retirado) que no pierda la oportunidad que le brindamos de pedirnos las disculpas que nos debe a nosotros, a la familia, y a todos vosotros que nos apoyasteis", ha remarcado.



Las hijas de Zarra han mostrado su agradecimiento a la Comisión de Valoración por haberles dado "la oportunidad de contar la verdad", por escucharlos "con tanta empatía" y por hacer "un análisis detallado y profundo de todos los pormenores, y corroborar lo que realmente sucedió".



Egiari Zor pide a Gobierno Vasco "autocrítica sincera"

El acto ha sido organizado por Egiari Zor Fundazioa, una de cuyas portavoces ha denunciado que "las víctimas causadas por el Estado en general, y también las causadas por la Ertzaintza, siguen soportando la carga de una gran losa de discriminación, lo que resulta absolutamente incomprensible; la negación del daño que les causaron, desde el Departamento de Interior, las jefaturas de la Ertzaintza y los propios sindicatos corporativos".

"Es el momento de reconocer todas las vulneraciones de derechos humanos cometidas por la Ertzaintza", ha reivindicado., a la vez que ha demandado que "este derecho debe pasar del ámbito individual al colectivo" para que "las consecuencias de la violencia tengan la virtud de convertirse en enseñanzas y aprendizajes orientados a sentar las bases de un marco de convivencia que blinde ante la repetición de esta tragedia".

A su entender, "todavía queda mucho camino por recorrer para establecer un marco integral de reconocimiento y reparación igualitario que consiga desactivar las inercias que pretenden situar a víctimas como Rosa como víctimas de segunda".



Entre otras demandas, Egiari Zor ha urgido a la apertura de "un nuevo plazo para la tramitación de solicitudes" a la Ley 12/2016 de reconocimiento reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política, "cuyo ámbito temporal debe extenderse para que ninguna víctima quede excluida".

Esta fundación ha pedido al Gobierno Vasco que "establezca una cita anual para socializar y llevar al ámbito público todos los reconocimientos oficiales de estas víctimas y que, de una vez por todas, el lehendakari tenga a bien participar".