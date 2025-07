El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo a "un Gobierno de todos, no de parte", que recupere la "normalidad" y pare la "pesadilla" del Gobierno actual. Dicho esto, ha avisado a los ciudadanos que en las próximas elecciones hay que elegir entre Pedro Sánchez o él.



"¿Qué Gobierno habrá tras las próximas elecciones generales? Solo hay dos opciones: O Sánchez o yo. Yo quiero un Gobierno en solitario. El único Gobierno de coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos en el Consejo de Ministros", ha proclamado.



Así se ha pronunciado en la clausura del XXI Congreso nacional extraordinario que el PP ha celebrado en Madrid, que le ha reelegido presidente con el 99,24 % de los votos, un cónclave que ha definido de "unidad" y de "futuro". "Vamos a demostrar que España tiene solución", ha reclamado a los suyos. A su entender, "hoy empieza todo" y es el "acto fundacional de un nuevo tiempo".

Ante más de 3200 compromisarios del PP, Feijóo ha apostado por un Gobierno en solitario del PP pero que trabaje en alianzas con todos los grupos parlamentarios en las Cortes, sin vetos a Vox como "pide la izquierda" y sin vetos al PSOE como "pide" el partido de Santiago Abascal.



De hecho, el líder del PP ha recalcado que solo establecerá como único "cordón sanitario" a EH Bildu mientras no pida perdón a las víctimas de ETA y colabore en el esclarecimiento de todos los crímenes de la organización armada.



A la pregunta de qué pasará si les faltan votos en la investidura, Feijóo ha garantizado que él no va a dar al independentismo lo que no quiere y no puede. "Es mejor ser claros, fuera de la ley y la Constitución nada de nada", ha avisado, para rematar: "Yo no voy a consentir más desafíos a mí país".

Durante su intervención, Feijoo ha dirigido sendas acusaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar quebrar deliberadamente la convivencia de los españoles, al tiempo que se ha comprometido a presidir un gobierno limpio y "de todos" si llega a Moncloa. "Se acabó el muro entre españoles", ha dicho.

En su intervención en la clausura del XXI Congreso nacional de su partido, ha desgranado un "yo acuso" contra Sánchez, al que ha responsabilizado de "abandonar la centralidad y someter" a su partido, al país y a las minorías y de "olvidar" que España es una nación diversa.



Le ha acusado de "retorcer" la Constitución; de "violentar" en su propio provecho el principio de legalidad; de "trocear" el Estado, las fronteras, la caja común, la acción exterior y la política migratoria, así como de colonizar las instituciones para expandir su poder personal.



Pero por encima de todo, Feijóo ha acusado a Sánchez de promover la desigualdad entre ciudadanos, porque la España de 2025 "es más desigual que la de 2018".



Y ha finalizado acusando a los que dentro de su partido y fuera de él siguen "sosteniéndole", todos ellos, ha dicho, son tan responsables como el también secretario general de los socialistas.