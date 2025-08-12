Covite denuncia la aparición de pancartas en favor de los presos de ETA en fiestas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la aparición de pancartas de apoyo a los presos de ETA en los recintos festivos de San Sebastián y Bilbao.

"Basta ya de ocupar todo el espacio público festivo con mensajes de petición de impunidad para los terroristas de ETA. Las instituciones no deberían mirar para otro lado", ha asegurado Covite en un mensaje difundido en la red social X.

En el caso de Bilbao, Covite ha criticado que la comparsa Txoribarrote haya desplegado una "enorme pancarta" pidiendo la excarcelación de los etarras: "Euskal preso eta iheslariak, etxera" (Los presos y huidos a casa).