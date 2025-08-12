Terrorismoaren Biktimen Kolektiboa
Covitek jaietan ETAko presoen aldeko pankartak agertu izana salatu du

Bilboren kasuan, Txoribarrote konpartsak "pankarta handi bat" zabaldu izana kritikatu du Covitek, "Euskal preso eta iheslariak etxera" aldarria idatzita duena. Donostiako Udalak kendu egin ditu hiriko ikastetxe publiko bateko fatxadan zeuden pankartak

Txoribarrote konpartsa. Argazkia: EFE
Terrorismoaren Biktimen Kolektiboak (Covite) salatu du ETAko presoen aldeko pankartak agertu direla Donostiako eta Bilboko jai-esparruetan.

"Nahikoa da jaietako espazio publiko osoa ETAko terroristei zigorgabetasuna eskatzeko mezuekin okupatzea. Erakundeek ez lukete beste alde batera begiratu behar", ziurtatu du Covitek X sare sozialean zabaldutako mezu batean.

Bilboren kasuan, Txoribarrote konpartsak "pankarta handi bat" zabaldu izana kritikatu du Covitek, "Euskal preso eta iheslariak etxera" izenpean.

Covitek uko egin die, halaber, egunotan Donostiako ikastetxe batean "Presoak kalera, amnistia osoa" zioen bi pankartei.

Azken bi pankarta horiek salatu zituen Borja Corominas Donostiako Udaleko PPko bozeramaileak, eta deitoratu egin zuen "preso dauden hiltzaileentzako zigorgabetasuna" eskatzea hiriko ikastetxe publiko batean zintzilikatutako kartel batzuetatik.

"Belaunaldi berrientzat oso zaila da aske haztea, arlo publikotik horrelako mezuak jasotzen badira", ohartarazi zuen Corominasek. 

Donostiako pankartak kendu dituzte

Donostiako Udalak kendu egin ditu hiriko ikastetxe publiko bateko fatxadan ikus zitezkeen ETAko presoen aldeko pankartak. Hain zuzen ere, Orixe ikastolan zeuden karteletan 'Presoak kalera, amnistia osoa' irakur zitekeen eta irailaren 14an Gipuzkoako hiriburuan egingo den manifestaziorako deia egiten zuen.

