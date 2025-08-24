Otegi y Junqueras analizarán la situación política del Estado español en una reunión en San Sebastián
Los líderes de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y ERC, Oriol Junqueras, se reunirán este lunes en San Sebastián para analizar conjuntamente la situación política española.
EH Bildu ha informado, en un comunicado, de que el encuentro se enmarca en una ronda de contactos que la formación independentista vasca va a llevar a cabo "con diferentes fuerzas políticas" para analizar la situación política española.
Esta ronda se iniciará el lunes con ERC, formación con la que EH Bildu mantiene un "acuerdo estratégico".
La reunión se celebrará en la sede de EH Bildu de San Sebastián, y en ella participarán delegaciones de ambos partidos encabezadas por sus respectivos líderes.
Por parte de la formación vasca participarán el secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, y la portavoz adjunta del Senado y miembro de la Mesa Política de la formación soberanista, Idurre Bideguren.
A Junqueras le acompañarán la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y el adjunto a la secretaria general, Oriol López.
No está previsto que los dos líderes nacionalistas comparezcan tras el encuentro, aunque las dos formaciones informarán del contenido de la reunión en una nota conjunta.
