Otegi eta Junqueras Donostian batzartuko dira Espainiako Estatuaren egoera politikoa aztertzeko
Horrela, astelehen honetan ekingo dio EH Bilduk Espainiako egoera politikoa aztertzeko "indar politiko ezberdinekin" egingo duen bilera-sortari.
Arnaldo Otegi eta Oriol Junqueras EH Bilduko eta ERCko buruzagiek bilera egingo dute astelehen honetan Donostian, Espainiako egoera politikoa elkarrekin aztertzeko.
EH Bilduk ohar baten bidez jakinarazi duenez, bilera euskal alderdi independentistak Espainiako egoera politikoa aztertzeko "indar politiko ezberdinekin" egingo duen bilera-sortaren baitan kokatzen da.
Astelehenean hasiko da erronda, ERCrekin, EH Bilduk "akordio estrategikoa" duen alderdi kataluniarrarekin.
Bilera Donostiako EH Bilduren egoitzan izango da, eta bi alderdietako ordezkaritzek hartuko dute parte bertan.
Gorka Elejabarrieta EH Bilduko Harreman Politikoetarako idazkariak eta Idurre Bideguren Senatuko bozeramaileak hartuko dute parte, Otegirekin batera, EH Bilduren aldetik.
Junquerasekin batera, Elisenda Alamany ERCko idazkari nagusia eta Oriol Lopez idazkari nagusiaren albokoa izango dira.
Ez dago aurreikusita bi buruzagi independentistek bileraren ostean agerraldia egitea, baina bi alderdiek bileraren edukiaren berri emango dute ohar bateratu batean.
