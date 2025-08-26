El Gobierno de España declara hoy "zonas afectadas por emergencia" tras los incendios y anuncia primeras ayudas
El Ejecutivo español aprobará este martes la declaración de "zonas afectadas por emergencia de protección civil" en los territorios afectados por los incendios forestales que este año han arrasado casi 400.000 hectáreas en España. La medida "permitirá al Gobierno asumir compromisos de reconstrucción y asistencia a los municipios más dañados".
Paralelamente, Sánchez dará luz verde a la creación de una comisión interministerial de cambio climático, que se reunirá este mismo martes, con el objetivo de avanzar hacia un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciarán las primeras ayudas a los afectados, "a todos los que la precisen", según confirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Actualmente permanecen activos trece incendios en situación operativa 2: siete en Castilla y León, tres en Asturias y tres en Galicia, mientras que tres están estabilizados y siete controlados. La declaración de emergencia "permitirá reforzar la coordinación de recursos, incluyendo la participación de la Unidad Militar de Emergencias y el apoyo logístico europeo si fuera necesario".
Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presentó este lunes un plan con 50 medidas frente a los incendios, que incluye un registro nacional de pirómanos, profesionalización de Protección Civil y más apoyo al mundo rural. Sin embargo, el Gobierno de España ha cuestionado la iniciativa, recordando que "las competencias están claramente definidas" y subrayando que algunas propuestas, aunque con aspectos positivos, "nacen mal de raíz".
