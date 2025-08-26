Incendios forestales
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno de España declara hoy "zonas afectadas por emergencia" tras los incendios y anuncia primeras ayudas

Pedro Sánchez aprobará la medida en el Consejo de Ministros y crea una comisión interministerial de cambio climático para reforzar la respuesta a la crisis.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Puesto de Mando Avanzado de Jarillas, para conocer la evolución de los fuegos junto a los responsables de emergencia, a 18 de agosto de 2025, en Jarillas, Extremadura (España). En Jarilla, el incendio ha quemado ya 12,000 hectáreas y mantiene activo un frente peligroso. En Zamora, siguen evacuadas 72 localidades y hay dos municipios confinados. Carlos Criado / Europa Press 19/8/2025

Pedro Sánchez en el incendio de Jarillas junto a un responsable de emergencias. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak "larrialdiak kaltetutako eremuak" izendatuko ditu gaur suteen ostean, eta lehen laguntzak iragarri ditu
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ejecutivo español aprobará este martes la declaración de "zonas afectadas por emergencia de protección civil" en los territorios afectados por los incendios forestales que este año han arrasado casi 400.000 hectáreas en España. La medida "permitirá al Gobierno asumir compromisos de reconstrucción y asistencia a los municipios más dañados".

Paralelamente, Sánchez dará luz verde a la creación de una comisión interministerial de cambio climático, que se reunirá este mismo martes, con el objetivo de avanzar hacia un pacto de Estado frente a la emergencia climática.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciarán las primeras ayudas a los afectados, "a todos los que la precisen", según confirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Actualmente permanecen activos trece incendios en situación operativa 2: siete en Castilla y León, tres en Asturias y tres en Galicia, mientras que tres están estabilizados y siete controlados. La declaración de emergencia "permitirá reforzar la coordinación de recursos, incluyendo la participación de la Unidad Militar de Emergencias y el apoyo logístico europeo si fuera necesario".

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presentó este lunes un plan con 50 medidas frente a los incendios, que incluye un registro nacional de pirómanos, profesionalización de Protección Civil y más apoyo al mundo rural. Sin embargo, el Gobierno de España ha cuestionado la iniciativa, recordando que "las competencias están claramente definidas" y subrayando que algunas propuestas, aunque con aspectos positivos, "nacen mal de raíz".

Castilla y León continúa con seis incendios de máxima gravedad pese a la evolución favorable
Incendios Sociedad Pedro Sánchez Alberto Núñez Feijóo Política España Gobierno de España Desastres naturales Emergencia Climática

Más noticias sobre política

Restos de Ignacio Francisco Caneda Deza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Entregados a su familia los restos de un joven anarquista fusilado en Ezkaba durante la Guerra Civil

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha presidido el acto de entrega de los restos de Ignacio Francisco Caneda Deza a sus familiares. Se trata de un joven anarquista nacido en EE. UU. , que fue fusilado tras un fallido intento de fuga desde el fuerte de San Cristóbal durante la Guerra Civil, en el que estaba preso desde junio de 1936 por su activismo político durante los años previos.
Cargar más