Castilla y León continúa con seis incendios de máxima gravedad pese a la evolución favorable

Cinco de los fuegos más preocupantes se concentran en León. Asturias, en cambio, ha conseguido estabilizar sus tres grandes incendios.

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). Ayudados por la caída de las temperaturas y una climatología más benigna que la de los últimos días, los servicios de extinción de incendios, tanto regionales como los llegados desde otras comunidades y de otros países de la UE, están logrando ganar terreno a los fuegos que asolan Castilla y León desde hace semanas, donde ya han sido pasto de las llamas cerca de 149.426 hectáreas, el 41 por ciento de las afectadas en todo el país, según la última cifra aportada por sistema de información Copernicus a los que ha tenido acceso Europa Press. Con todo, Castilla y León continúa en lucha contra 25 incendios sin control, de ellos ocho con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, otros cuatro de grado 1 y trece más activos, es decir, en nivel 0, con la provincia de León a la cabeza en cuanto a gravedad de los fuegos, con un total de cuatro (Llamas de la Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso y Colinas del Campo Martín Moro), seguida de Zamora (Porto) y Palencia (Cardaño de Arriba). 22 AGOSTO 2025;FUEGO;INCENDIO;CYL;BOMBEROS;FORESTALES;LLAMAS Lorena Sopêna / Europa Press 23/8/2025
La provincia de León es la más preocupante, con cinco incendios activos. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Gaztela eta Leonek larritasun handieneko sei suterekin jarraitzen du, bilakaera positiboa izan arren
Agencias | EITB

Última actualización

Castilla y León afronta el inicio de la semana con seis incendios forestales en nivel máximo de gravedad, pese a la mejoría de algunos frentes. La subida de temperaturas, la bajada de la humedad y el viento complican las tareas de extinción y han provocado reactivaciones en zonas ya afectadas. Situación totalmente diferente a la de Asturias, que ha logrado estabilizar sus tres grandes incendios.

La provincia de León es la más preocupante, con cinco incendios activos: Fasgar, La Baña, Igüeña, Garaño y Molinaseca, estos dos últimos declarados el domingo y con gran virulencia. Más de 700 vecinos de doce localidades han tenido que ser evacuados por precaución.

En Zamora, el incendio de Porto sigue en nivel máximo aunque su evolución es favorable tras adentrarse en el Parque Natural del Lago de Sanabria y extenderse hacia La Baña, en León, donde persiste el riesgo para la población. Otros fuegos en Palencia, León y Almansa han reducido su peligrosidad y bajado de nivel, aunque continúan bajo vigilancia.

La Junta mantiene operativo un amplio dispositivo en toda la comunidad y alerta de que las condiciones meteorológicas de los próximos días pueden agravar la situación.

Asturias, estabilizado

Los incendios que afectaban al suroccidente de Asturias muestran una evolución favorable. El fuego de Degaña se encuentra estabilizado, Genestoso está completamente controlado y se espera que Somiedo quede controlado a lo largo del día, gracias a la labor de bomberos locales, voluntarios internacionales y al apoyo de medios aéreos.

Desde el 13 de agosto, más de 5.500 hectáreas han sido afectadas, principalmente pastos. El Gobierno asturiano destinará 800.000 euros a ayudas directas para ganaderos y planea proyectos de restauración en áreas de alto valor ambiental afectadas por los incendios.

