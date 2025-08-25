Castilla y León continúa con seis incendios de máxima gravedad pese a la evolución favorable

Castilla y León afronta el inicio de la semana con seis incendios forestales en nivel máximo de gravedad, pese a la mejoría de algunos frentes. La subida de temperaturas, la bajada de la humedad y el viento complican las tareas de extinción y han provocado reactivaciones en zonas ya afectadas. Situación totalmente diferente a la de Asturias, que ha logrado estabilizar sus tres grandes incendios.

La provincia de León es la más preocupante, con cinco incendios activos: Fasgar, La Baña, Igüeña, Garaño y Molinaseca, estos dos últimos declarados el domingo y con gran virulencia. Más de 700 vecinos de doce localidades han tenido que ser evacuados por precaución.

En Zamora, el incendio de Porto sigue en nivel máximo aunque su evolución es favorable tras adentrarse en el Parque Natural del Lago de Sanabria y extenderse hacia La Baña, en León, donde persiste el riesgo para la población. Otros fuegos en Palencia, León y Almansa han reducido su peligrosidad y bajado de nivel, aunque continúan bajo vigilancia.

La Junta mantiene operativo un amplio dispositivo en toda la comunidad y alerta de que las condiciones meteorológicas de los próximos días pueden agravar la situación.