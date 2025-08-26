Espainiako Gobernuak "larrialdiak kaltetutako eremuak" izendatu eta laguntzak iragarriko ditu gaur, suteak direla eta
Pedro Sanchezek Ministroen Kontseiluan onartuko du neurria, eta klima-aldaketari buruzko ministerioen arteko batzorde bat sortuko du, krisiari behar bezala heltzeko.
Espainiako obernuak "babes zibileko larrialdiak kaltetutako eremuak" izendatuko ditu astearte honetan, aurten Espainian ia 400.000 hektarea erre dituzten baso-suteek kaltetutako lurraldeetan.
Era berean, Sanchezek beiezkoa emango dio klima-aldaketari buruzko ministerioen arteko batzorde bat sortzeari, eta astearte honetan bertan bilduko da, larrialdi klimatikoari aurre egiteko estatu-itun bat lortzeko helburuarekin.
Ministroen Kontseiluaren ostean, Sara Aagesen Trantsizio Ekologikorako presidenteordeak eta Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak kaltetuentzako lehen laguntzak iragarriko dituzte, "behar duten guztientzat", Angel Victor Torres Lurralde Politikako ministroak baieztatu zuenez.
Oraingoz, hamahiru sute diraute piztuta, 2. egoera operatiboan: zazpi, Gaztela eta Leonen; hiruna Asturiasen eta Galizian. Bien bitartean, hiru egonkor daude, eta zazpi, kontrolpean. Larrialdi-egoera ezartzeak "baliabideen koordinazioa indartzea ahalbidetuko du", baita "Larrialdietako Unitate Militarraren parte-hartzea eta, beharrezkoa balitz, Europako laguntza logistikoa ere".
Bestalde, Alberto Nuñez Feijoo oposizioaren buruak 50 neurriko plan bat aurkeztu zuen astelehenean. Horretan, honakoak jasotzen dira: piromanoen erregistro nazional bat, Babes Zibilaren profesionalizazioa eta landa-eremurako laguntza gehiago. Hala ere, Gobernuak ekimena zalantzan jarri du, eta "eskumenak argi eta garbi zehaztuta" daudela gogorarazi; zenbait proposamen, gauza positiboak badituzte ere, "errotik gaizki jaioak" direla azpimarratu du.
Politikari buruzko albiste gehiago
Hitzordu bikoitza gaur Kongresuan eta Senatuan, suteen erantzukizunak argitzeko helburuarekin
Suak kalteak eragin dituen eremuetara bideratzeko laguntzak onartzeko asmoa du gaur Espainiako Gobernuak, Ministroen Kontseiluan. Halaber, Kongresuko Diputazio Iraunkorrean PPk eskatutako agerraldiei buruz eztabaidatuko dute.
EH Bilduk eta ERCk "nazio gehiagoren eta naziogintza gehiagoren" aldeko apustua egin dute, Estatuko "oldarraldi atzerakoiaren" aurrean
Bi alderdien ustez, Espainiako Estatua "inflexio puntu" betean dago, eta "une erabakigarria da Euskal Herriarentzat eta Kataluniarentzat".
Jose Maria Aierdiren iritziz, aurtengo uzta kalitate handikoa izango da, txikiagoa izan arren
Foru Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen kontseilaria dago kontsumitzaileek “bidez” baloratuko dutela aurtengo ardoaren kalitatea. Suteei dagokienez, Nafarroan “egiten den prebentzio lana” azpimarratu du eta adierazi du bide horri jarraitu behar zaiola.
Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasiko du urte politiko berria, Miramar Jauregian
Lehendakariak, sailburuekin batera, urte politiko honetarako helburuak aztertuko ditu Gobernu Kontseiluaren lehenengo bileran, uda garaiko eten laburraren ondoren.
Otegi eta Junqueras Donostian batzartuko dira Espainiako Estatuaren egoera politikoa aztertzeko
Horrela, astelehen honetan ekingo dio EH Bilduk Espainiako egoera politikoa aztertzeko "indar politiko ezberdinekin" egingo duen bilera-sortari.
Suteen kudeaketari buruzko polemikak Espainiako urte politiko berriaren hasiera baldintzatuko du
Begoña Gomezen kasua, Leire Diaz PSOEko "iturgina", klima-aldaketari buruzko Estatu ituna, Huaweirekin sinatutako kontratua eta beste batzuk izango dira Kongresuan eta Senatuan urte politikoaren hasiera markatuko duten gaiak.
Lehendakaria, urte politiko berrian "ziurgabetasuna nabigatzeko prest"
Pradalesek Europako proiektua indartzearen alde egin du nazioarteko erronken aurrean, Trumpen muga-zergen, Ukrainako gerraren edo Gazako genozidioaren aurrean, besteak beste.
ETAko preso, iheslari eta deportatuak etxeratzeko eskatu du Sarek Bilbon, "gatazkaren ondorioak" gainditzeko
Urtero bezala, ETAko preso, iheslari eta deportatuak etxeratzeko eskatu du Sare mugimenduak Bilboko Aste Nagusian, “badelako garaia sufrimendua gainditu eta elkarbizitzarako zubiak eraikitzeko, indarkeria guztietako biktimak gogoan izanda”.
Ezkaban fusilatutako anarkista gazte baten gorpuzkiak familiari eman dizkiote
Nafarroako Gobernuko bigarren presidenteorde eta Memoria eta Bizikidetzako, Kanpo Ekintzako eta Euskarako kontseilari Ana Ollo izan du buru Ignacio Francisco Canedaren gorpuzkiak senitartekoei emateko ekitaldiak. AEBn jaiotako anarkista gazte hori Gerra Zibilean San Kristobal gotorlekutik ihes egiten saiatu ondoren fusilatu zuten. 1936ko ekainetik zegoen bertan preso, bere aktibismo politikoagatik.