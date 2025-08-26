Baso-suteak
Espainiako Gobernuak "larrialdiak kaltetutako eremuak" izendatu eta laguntzak iragarriko ditu gaur, suteak direla eta

Pedro Sanchezek Ministroen Kontseiluan onartuko du neurria, eta klima-aldaketari buruzko ministerioen arteko batzorde bat sortuko du, krisiari behar bezala heltzeko.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Puesto de Mando Avanzado de Jarillas, para conocer la evolución de los fuegos junto a los responsables de emergencia, a 18 de agosto de 2025, en Jarillas, Extremadura (España). En Jarilla, el incendio ha quemado ya 12,000 hectáreas y mantiene activo un frente peligroso. En Zamora, siguen evacuadas 72 localidades y hay dos municipios confinados. Carlos Criado / Europa Press 19/8/2025

Pedro Sanchez, Jarillasko sutean, larrialdietako arduradun batekin. Argazkia: Europa Press.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako obernuak "babes zibileko larrialdiak kaltetutako eremuak" izendatuko ditu astearte honetan, aurten Espainian ia 400.000 hektarea erre dituzten baso-suteek kaltetutako lurraldeetan.

Era berean, Sanchezek beiezkoa emango dio klima-aldaketari buruzko ministerioen arteko batzorde bat sortzeari, eta astearte honetan bertan bilduko da, larrialdi klimatikoari aurre egiteko estatu-itun bat lortzeko helburuarekin.

Ministroen Kontseiluaren ostean, Sara Aagesen Trantsizio Ekologikorako presidenteordeak eta Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak kaltetuentzako lehen laguntzak iragarriko dituzte, "behar duten guztientzat", Angel Victor Torres Lurralde Politikako ministroak baieztatu zuenez.

Oraingoz, hamahiru sute diraute piztuta, 2. egoera operatiboan: zazpi, Gaztela eta Leonen; hiruna Asturiasen eta Galizian. Bien bitartean, hiru egonkor daude, eta zazpi, kontrolpean. Larrialdi-egoera ezartzeak "baliabideen koordinazioa indartzea ahalbidetuko du", baita "Larrialdietako Unitate Militarraren parte-hartzea eta, beharrezkoa balitz, Europako laguntza logistikoa ere".

Bestalde, Alberto Nuñez Feijoo oposizioaren buruak 50 neurriko plan bat aurkeztu zuen astelehenean. Horretan, honakoak jasotzen dira: piromanoen erregistro nazional bat, Babes Zibilaren profesionalizazioa eta landa-eremurako laguntza gehiago. Hala ere, Gobernuak ekimena zalantzan jarri du, eta "eskumenak argi eta garbi zehaztuta" daudela gogorarazi; zenbait proposamen, gauza positiboak badituzte ere, "errotik gaizki jaioak" direla azpimarratu du.

Gaztela eta Leonek larritasun handieneko sei suterekin jarraitzen du, bilakaera positiboa izan arren
