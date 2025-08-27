Euskadi Irratia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Idurre Eskisabel, secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, confirma que estamos ante una emergencia lingüística

Idurre Eskisabel
18:00 - 20:00
Idurre Eskisabel. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Larrialdi linguistikoan gaudela berretsi du Euskalgintzaren Kontseiluko Idazkari Nagusiak, Idurre Eskisabelek

Última actualización

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Idurre Eskisabel ha afirmado que "dar por hecha" la normalización ha atenuado el uso del euskera. La secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua cree que es la hora de dar "un salto cualitativo".

Euskera Política

Más noticias política

Cargar más