Euskadi Irratia
Larrialdi linguistikoan gaudela berretsi du Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak, Idurre Eskisabelek

Idurre Eskisabel
18:00 - 20:00
Idurre Eskisabel. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketa batean, normalizazioa “egintzat” emateak hizkuntzaren erabilera indargabetu egin duela adierazi du Idurre Eskisabelek. "Jauzi kualitatiboa emateko garaia da", gaineratu du Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak.

Euskara Politika

