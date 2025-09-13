Raquel González deja de ser presidenta del PP en Bizkaia para ser sustituida por Amaya Fernández

El Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobará el próximo lunes, 15 de septiembre, la renovación de presidencias y las estructuras del partido en Bizkaia, Tarragona y Girona.

Según una nota difundida por el partido popular a los medios de comunicación, "los actuales presidentes provinciales en estas tres circunscripciones han comunicado a la dirección nacional su intención de dar un paso a un lado para abrir una nueva etapa e impulsar la renovación de sus organizaciones mediante la constitución de comisiones de gobierno". Por lo tanto, Raquel González y Eduardo Andrade han dejado sus puestos en el partido.

El cambio tiene como objetivo "revitalizar la estructura del partido para tener a toda la organización preparada de cara a las próximas convocatorias electorales, así como seguir consolidando y ampliando el proyecto político del PP en Cataluña y el País Vasco", dice la nota del PP.

En este contexto, desde este lunes una gestora asumirá la dirección del Partido Popular de Bizkaia. La comisión de gobierno estará presidida por Amaya Fernández, con Santiago López como secretario general.

No obstante, tanto Raquel González, portavoz en las Juntas Generales de Bizkaia, como el secretario general Eduardo Andrade, portavoz en el Ayuntamiento de Getxo , "quedan consolidados" en sus respectivas instituciones y reafirmados como próximos candidatos en las mismas "mientras la gestora dirigirá los trabajos en el resto de los municipios".

La dirección nacional ha agradecido a los presidentes salientes de Bizkaia, Girona y Tarragona —Raquel González, Jaume Veray y Mario García, respectivamente— su "generosidad, responsabilidad, valentía y enorme dedicación en unas provincias en las que representar el proyecto del Partido Popular requiere un firme compromiso con los valores del constitucionalismo y la igualdad de los españoles".

La ya ex presidenta ha agradecido el reconocimiento a su labor al frente del partido y ha dejado claro que es "más efectivo apoyar, colaborar y respaldar su función sin interferir en su desarrollo", a la par que entiende que hay que dar "plena autonomía" a la gestora.