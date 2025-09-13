Alderdi Popularra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Raquel Gonzalezek Bizkaiko PPko presidente izateari utziko dio, eta Amaya Fernandezek ordezkatuko du oraingoz

Alderdi Popularrak Bizkaiko, Tarragonako eta Gironako presidentetzak berritzea erabaki du. Astelehenetik aurrera, kudeaketa batzorde batek zuzenduko du alderdia Bizkaian, Amaya Fernandez buru duelarik. Aldaketaren helburua "datozen hauteskunde deialdien aurrean, alderdiaren egitura berritzea eta erakunde osoa prest izatea" da. 

(Foto de ARCHIVO) La presidenta del PP de Bizkaia y portavoz en las Juntas Generales, Raquel González EUROPA PRESS 30/6/2025

Raquel Gonzalez, PPren ekitaldi batean. Artxiboko irudia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko, Tarragonako eta Gironako presidentetzak eta egiturak berritzea onartuko du PPren Batzorde Exekutibo Nazionalak astelehenean, irailaren 15ean.

Alderdi Popularrak komunikabideei zabaldutako ohar baten arabera, "hiru barruti horietako probintzietako presidenteek albo batera egiteko asmoa helarazi diote zuzendaritza nazionalari, aro berri bat irekitzeko eta gobernu batzordeak eratuz erakundeen berrikuntza bultzatzeko". Beraz, Raquel Gonzalezek eta Eduardo Andradek euren postuak utzi dituzte.

Aldaketaren helburua "datozen hauteskunde deialdien aurrean alderdiaren egitura berritzea eta erakunde osoa prest izatea" da, baita "PPk Katalunian eta Euskadin duen proiektu politikoa sendotzen eta zabaltzen jarraitzea ere", dio PPren oharrak.

Horrela, astelehenetik aurrera, kudeaketa batzorde batek hartuko du Bizkaiko Alderdi Popularraren zuzendaritza. Amaya Fernandez izango du buru, eta Santiago Lopez izango da idazkari nagusia.

Hala ere, kargua utzi duten bi kideek Bizkaiko Batzar Nagusietan eta Getxoko Udalean jarraituko dute, hautagai gisa aurkeztuko dira, eta "kudeaketa batzordeak gainerako udalerrietako lanak zuzenduko ditu".

PPren zuzendaritza nazionalak eskerrak eman dizkie Bizkaiko, Gironako eta Tarragonako presidenteei (Raquel Gonzalez, Jaume Veray eta Mario Garcia, hurrenez hurren), "Konstituzionalismoaren eta espainiarren berdintasunaren alde, Alderdi Popularraren proiektua probintzia horietan ordezkatuz, erakutsitako eskuzabaltasunagatik, erantzukizunagatik, ausardiagatik eta dedikazioagatik".

Raquel Gonzalezek berak eskertu egin du alderdiaren buruzagitzatik jasotako errekonozimendua, eta argi utzi du "eraginkorragoa" dela "haren funtzioa babestea, laguntzea eta babestea, garapenean eragin gabe". Era berean, Gonzalezek adierazi du kudeaketa batzordeari "erabateko autonomia" eman behar zaiola.

Euskadiko Alderdi Popularra Bizkaia Politika Getxo PP

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu