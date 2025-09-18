El juez rechaza poner en libertad a Cerdán porque considera que aún hay riesgo de destrucción de pruebas
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado excarcelar al secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional desde el pasado 30 de junio, al destacar que aún persiste el riesgo de destrucción de pruebas, pero avanza que "previsiblemente" no se prolongará más allá de este año.
Santos Cerdán reclamó el pasado día 8 su puesta en libertad, tras 70 días en prisión preventiva, por su presunta implicación en el caso Koldo, una investigación que considera "sin límites" y que persigue "incriminar actividades propias de la participación política".
Pero el magistrado, de acuerdo con la Fiscalía y la acusación popular, destaca que no ha lugar en este momento a modificar esa situación, con lo que desestima el escrito de Cerdán.
Además, avanza que en este caso existe riesgo de destrucción de pruebas, aunque la prisión provisional no se prolongará más allá de seis meses, un plazo que "previsiblemente no será necesario agotarlo" si antes han desaparecido las razones que justificaron su adopción.
El juez también destaca que persisten los motivos para considerar que Cerdán pudiera haber cometido delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
