El juez rechaza poner en libertad a Cerdán porque considera que aún hay riesgo de destrucción de pruebas

Sin embargo, avanza que “previsiblemente” la prisión preventiva no se prolongará más allá de este año.
MADRID, 30/06/2025.-El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada antes de comparecer este lunes por primera vez como investigado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, tras el informe de la UCO que lo vincula con el presunto cobro de mordidas por la adjudicación irregular de obras. EFE/ Sergio Pérez
Santos Cerdán, antes de declarar ante el juez. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Epaileak errefusatu egin du Cerdan aske uztea, frogak suntsitzeko arriskua dagoela uste duelako
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado excarcelar al secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional desde el pasado 30 de junio, al destacar que aún persiste el riesgo de destrucción de pruebas, pero avanza que "previsiblemente" no se prolongará más allá de este año.

Santos Cerdán reclamó el pasado día 8 su puesta en libertad, tras 70 días en prisión preventiva, por su presunta implicación en el caso Koldo, una investigación que considera "sin límites" y que persigue "incriminar actividades propias de la participación política".

Pero el magistrado, de acuerdo con la Fiscalía y la acusación popular, destaca que no ha lugar en este momento a modificar esa situación, con lo que desestima el escrito de Cerdán.

Además, avanza que en este caso existe riesgo de destrucción de pruebas, aunque la prisión provisional no se prolongará más allá de seis meses, un plazo que "previsiblemente no será necesario agotarlo" si antes han desaparecido las razones que justificaron su adopción.

El juez también destaca que persisten los motivos para considerar que Cerdán pudiera haber cometido delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Psoe Corrupción Política Política

