Ustelkeria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Epaileak ez du Cerdan aske utziko, frogak suntsitzeko arriskua dagoela argudiatuta

Hala ere, aurreratu du "aurreikuspenen arabera" prebentziozko espetxealdia ez dela aurten baino gehiago luzatuko.

MADRID, 30/06/2025.-El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada antes de comparecer este lunes por primera vez como investigado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, tras el informe de la UCO que lo vincula con el presunto cobro de mordidas por la adjudicación irregular de obras. EFE/ Sergio Pérez
Santos Cerdan, epailearen aurrean deklaratu aurretik. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak errefusatu egin du Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkaria kartzelatik ateratzea, ekainaren 30etik behin-behineko espetxealdian baitago, frogak suntsitzeko arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratuta.

Santos Cerdanek aske uzteko eskatu zuen hilaren 8an, 70 eguneko behin-behineko espetxealdiaren ostean, Koldo auzian parte hartzeagatik. Ikerketa "mugarik gabekoa" dela uste du, eta "parte-hartze politikoari dagozkion jarduerak inkriminatzea" du helburu.

Baina magistratuak, Fiskaltzarekin eta herri-akusazioarekin bat etorriz, nabarmendu du une honetan ez dela bidezkoa egoera hori aldatzea, eta, beraz, ez duela Cerdanen idazkia onartu.

Gainera, aurreratu du kasu honetan frogak suntsitzeko arriskua dagoela, baina behin-behineko espetxealdia ez dela sei hilabete baino gehiago luzatuko, eta epe hori "ziurrenik ez dela agortu beharko" adopzioa justifikatu zuten arrazoiak lehenago desagertzen badira.

Epaileak nabarmendu du, halaber, oraindik ere arrazoiak daudela Cerdanek erakunde kriminaleko kide izatea, eragin-trafikoa eta funtzionario-eroskeria delituak egin izana pentsatzeko.

Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pello Otxandianok estatus berri bat adosteko "erabateko eta mugarik gabeko konpromisoa" eskaini dio lehendakariari

EH Bilduko Legebiltzarreko bozeramaile Pello Otxandianok bat egin du lehendakariak “garai ilunen” mehatxuaren inguruan egindako diagnostikoarekin. Ildo horretan, azpimarratu du EH Bildu prest dagoela, “mugarik gabe”, Euskal Herriaren eta euskal gizartearen defentsan lankidetzan egiteko: “Lehendakariak eta gobernuak gure erabateko kolaborazioa izango du testuinguru historiko honi aurre egiteko”.  
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jon Hernandez (Sumar): "Estatutuaren inguruko eztabaida ezin da modu abstraktuan egin, eskumenak nola erabiltzen diren ikusi behar da”

Politika orokorreko osoko bilkuraren arratsaldeko saioan, Sumarreko legebiltzarkideak ohartarazi du estatutu berriari buruzko eztabaida autogobernuaren benetako erabileran eta dauden eskumenetan oinarritu behar dela. Hernandezek azpimarratu du jokoan dagoena ez dela soilik legegintzaldi bat, Euskadik krisi klimatikoari, prekarietateari, desberdintasun sozialari eta etxebizitzari erantzuteko duen gaitasuna baizik. 
Gehiago kargatu