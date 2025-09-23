NOMBRAMIENTO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Jon Goikolea, nuevo director de la academia de Arkaute

Goikolea fue la mano derecha de Juan Mari Atutxa en su etapa como consejero de Interior del Gobierno Vasco en la década de los 90. Su antecesora, Miren Dobaran, abandonó el cargo en agosto junto a su “número dos”, Amaya Angulo. Permanecieron al frente de Arkaute apenas un año.
Jon Goikolea será el nuevo director de la academia de Arkaute
Jon Goikolea, nuevo director de la Academia de Arkaute
Euskaraz irakurri: Jon Goikolea Arkauteko akademiako zuzendari berria

Última actualización

El Gobierno Vasco ha desvelado hoy quién sustituirá a Miren Dobaran al frente de la academia de Arkaute. Será Jon Goikolea, nacido en Vitoria-Gasteiz en 1959, periodista de formación, y estrechamente vinculado al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco (entonces se denominaba Departamento de Interior) en la década de los 90.

Goikolea fue asesor de comunicación en el Departamento de Interior a principios de aquella década, con Juan Mari Atutxa como consejero. Posteriormente, en 1996, asumió la dirección del gabinete del consejero de Interior, y en 1998 fue nombrado director del Gabinete de la presidencia del Parlamento Vasco (Juan Mari Atutxa era entonces presidente de la Cámara Vasca), cargo en el que permaneció once años. Entre 2009 y 2024 ha sido asistente parlamentario en el Parlamento europeo.  

Goikolea se hará cargo de la dirección general de la Academia de Arkaute en el que contará con Olga Fernandino como Directora de Administración y Servicios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Goikolea y Fernandino serán los responsables de materializar el nuevo modelo educativo de la Academia, que incluye, entre otras novedades, que el alumnado vuelva a pernoctar en Arkaute durante sus meses de formación, así como el desarrollo de la formación online a través de la plataforma digital Arkanpus.

Goikolea llega así para tomar el relevo a Miren Dobaran, que abandonó el cargo junto a su número dos, Amaya Angulo, el pasado mes de agosto. Ambas permanecieron en sus puestos durante apenas un año. Tras tomar la decisión, enviaron una carta en la que agradecieron la “implicación” del personal de Arkaute y de sus compañeros y compañeras del Departamento. “Ha sido una aventura absolutamente enriquecedora”, aseguraron entonces. 

Ertzaintza Gobierno Vasco Política

Más noticias sobre política

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari Imanol Pradales pide a la Unión Europea una actitud "más firme y unida" ante la masacre de Gaza

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado esta mañana en la recepción a los embajadores de la Unión Europea en España ante la masacre de Gaza que Europa necesita "una actitud más firme y unida", entre los que se encontraban los embajadores  de Alemania, Italia y Holanda, que no han reconocido el estado palestino, una actitud que, según el lehendakari, "resta credibilidad" a la Unión Europea.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arnaldo Otegi sobre el diálogo nacional: "Nosotros no tenemos las respuestas a todas las preguntas y queremos buscar esas respuestas con la gente"

Otegi ha insistido en que fue "una constatación muy profunda y muy importante en términos políticos" que Imanol Pradales dijera que pueden venir tiempos oscuros para el autogobierno. "Precisamente lo que ofrecemos es nuestra total disposición para evitar que lleguen esos tiempos, y de afrontarlos, si finalmente llegan". 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ubarretxena destaca que trasladarán 10 documentos al Gobierno español para "cerrar el Estatuto" antes de fin de año

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco ha subrayado que viajarán la semana que viene a Madrid para hablar sobre la transferencia de aeropuertos. Asimismo, subraya que con las 10 propuestas que van a trasladar "se cerraría" el Estatuto: "por parte del Estado hasta ahora no nos han pedido más tiempo". 
Cargar más