Jon Goikolea, nuevo director de la academia de Arkaute

El Gobierno Vasco ha desvelado hoy quién sustituirá a Miren Dobaran al frente de la academia de Arkaute. Será Jon Goikolea, nacido en Vitoria-Gasteiz en 1959, periodista de formación, y estrechamente vinculado al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco (entonces se denominaba Departamento de Interior) en la década de los 90.

Goikolea fue asesor de comunicación en el Departamento de Interior a principios de aquella década, con Juan Mari Atutxa como consejero. Posteriormente, en 1996, asumió la dirección del gabinete del consejero de Interior, y en 1998 fue nombrado director del Gabinete de la presidencia del Parlamento Vasco (Juan Mari Atutxa era entonces presidente de la Cámara Vasca), cargo en el que permaneció once años. Entre 2009 y 2024 ha sido asistente parlamentario en el Parlamento europeo.

Goikolea se hará cargo de la dirección general de la Academia de Arkaute en el que contará con Olga Fernandino como Directora de Administración y Servicios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Goikolea y Fernandino serán los responsables de materializar el nuevo modelo educativo de la Academia, que incluye, entre otras novedades, que el alumnado vuelva a pernoctar en Arkaute durante sus meses de formación, así como el desarrollo de la formación online a través de la plataforma digital Arkanpus.

Goikolea llega así para tomar el relevo a Miren Dobaran, que abandonó el cargo junto a su número dos, Amaya Angulo, el pasado mes de agosto. Ambas permanecieron en sus puestos durante apenas un año. Tras tomar la decisión, enviaron una carta en la que agradecieron la “implicación” del personal de Arkaute y de sus compañeros y compañeras del Departamento. “Ha sido una aventura absolutamente enriquecedora”, aseguraron entonces.