IZENDAPENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jon Goikolea, Arkautiko akademiako zuzendari berria

Goikolea Juan Mari Atutxaren eskuineko eskua izan zen Segurtasun sailburu izan zen urteetan. Miren Dobaranek abuztuan utzi zuen kargua, Amaya Angulo zuzendariordearekin batera. Biek urtebete eskas egin zuten postuan.

Jon Goikolea será el nuevo director de la academia de Arkaute
Jon Goikolea, Arkauteko Akademiako zuzendari berria

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak gaur jakinarazi du nork ordezkatuko duen Miren Dobaran Arkautiko akademiaren zuzendaritzan. Jon Goikolea kazetari gasteiztarra izango da zuzendari berria. 1959. urtean jaioa, Goikolea Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun sailarekin lotura estua izan zuen 90. hamarkadan.

Izan ere, Goikolea sail horretako komunikazio arduraduna izan zen hamarkada horren hasieran, Juan Mari Atutxa sailburu zela. Ondoren, 1996an, Segurtasun sailburuaren kabineteko zuzendaritza hartu zuen. 1998ik 2009ra bitartean, Eusko Legebiltzarreko presidentziako komunikaziko zuzendaria izan zen (Juan Mari Atutxa Legebiltzarreko presidentea zen orduan). 2009 eta 2024 artean, Europako Parlamentuko aholkulari izan da.

Goikolea arduratuko da Arkauteko Akademiako zuzendaritza nagusiaz, eta Olga Fernandino izango da Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Administrazio eta Zerbitzuen zuzendaria. Goikolea eta Fernandino arduratuko dira Akademiaren hezkuntza-eredu berria gauzatzeaz.

Besteak beste, aurrerantzean ikasleek gaua berriro Arkauten igaro beharko dute beraien prestakuntzak irauten duen bitartean eta Arkanpus plataforma digitalaren bidez online heziketa eredua ere garatuko da

Horrela, Goikolea Miren Dobaranen lekukoa hartzera dator. Dobaranek, Amaya Angulorekin batera, kargua utzi zuen joan den abuztuan.

Urtebetez egon ziren biak zuzendaritzan. Erabakia hartu ondoren, gutun bat bidali zuten, Arkauteko langileen eta Saileko lankideen "inplikazioa" eskertzeko. "Abentura guztiz aberasgarria izan da", esan zuten orduan.

Ertzaintza Eusko Jaurlaritza Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Imanol Pradales lehendakariak jarrera "irmoagoa eta batuagoa" eskatu dio Europar Batasunari Gazako sarraskiaren aurrean

Gazako sarraskiaren aurrean, Europak “jarrera irmoagoa eta batuagoa” behar duela esan du gaur goizean Imanol Pradales lehendakariak, Europar Batasunak Espainian dituen enbaxadoreei egindako harreran. Tartean, Alemania, Italia, eta Herbehereetako  enbaxadoreak zeuden, Palestinako estatua aitortu ez dutenak. Lehendakariak dioenez, jarrera irmoagoa ez izateak “sinesgarritasuna kentzen dio” Europar Batasunari.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuari 10 dokumentu helaraziko dizkiotela azpimarratu du Ubarretxenak, urtea amaitu baino lehen "Estatutua ixteko"

Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburuak azpimarratu du datorren astean joango direla Madrilera, aireportuen transferentziari buruz hitz egiteko. Era berean, urtea amaitu baino lehen Estatutua "itxiko" litzatekeela azpimarratu du: "Estatuak orain arte ez digu denbora gehiago eskatu", esan du. Jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz, Radio Euskadiko elkarrizketatik. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arnaldo Otegi, elkarrizketa nazionalaz: "Guk ez ditugu galdera guztien erantzunak, eta jendearekin bilatu nahi ditugu erantzun horiek"

Otegik adierazi du “oso baiztapen sakona, eta termino politikoetan oso garrantzitsua” izan zela Imanol Pradalesek autogobernurako garai ilunak etor daitezkeela esatea. Koalizioaren koordinatzaile nagusiak azpimarratu du “hain zuzen ere, garai ilun horiek ez etortzeko, edo etortzen badira aurre egiteko prest agertu" direla.

Gehiago kargatu