“Txiki y Otaegi no fueron héroes ni mártires”: Fundación Fernando Buesa y Covite denuncian la exaltación de ETA en el aniversario de sus fusilamientos
La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) exigen a la izquierda abertzale que "cese la exaltación pública" de los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, con motivo del 50º aniversario de sus fusilamientos por parte de la dictadura franquista. Tras condenar estas ejecuciones cometidas en el franquismo, advierten de que "no merecen homenajes públicos".
En un comunicado conjunto, ambas asociaciones reclaman, asimismo, a todas las instituciones públicas, locales, autonómicas y estatales, "que no promuevan ni respalden actos de homenaje a estas personas".
"Al igual que tampoco serían aceptables homenajes a víctimas de ETA como Melitón Manzanas o Carrero Blanco (que antes de ser asesinados fueron victimarios del régimen franquista), tampoco lo son los que buscan ensalzar a 'Txiki' y Otaegi, o a los tres ejecutados del FRAP( en el franquismo junto con ellos). Ninguno de ellos merece homenajes públicos", aseguran.
La Fundación Fernando Buesa y Covite subrayan que, "por respeto a sus víctimas, a sus familias y a la verdad histórica", ni 'Txiki' ni Otaegi ni los tres miembros del FRAP, "fueron luchadores por la libertad ni héroes ni mártires, sino personas que formaron parte de organizaciones terroristas y que cometieron delitos de sangre".
Por ello, reiteran que "toda violencia, venga de una organización terrorista o del propio Estado, como ocurrió durante la dictadura franquista, es inaceptable y debe ser condenada". "El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, pero solo puede ejercerla cuando la hace conforme a la Ley y con garantías. Por ello, es condenable tanto la violencia de un régimen dictatorial como la de un Estado democrático que vulnere sus propias normas", avisa.
A su juicio, "cualquier acción que se aparte de este marco legal, provenga de donde provenga", merece su "condena más rotunda", también los fusilamientos de 'Txiki', Otaegi y de los tres miembros del FRAP: José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo.
"Ahora bien, conviene subrayar que la izquierda abertzale no reivindica a 'Txiki' y Otaegi por haber sido víctimas del franquismo, sino por haber sido miembros de ETA. La izquierda abertzale no recuerda de la misma manera a quienes se opusieron pacíficamente a la dictadura y fueron víctimas del franquismo; al contrario, los ignora de forma deliberada", apuntan.
Por tanto, alertan de que "su reivindicación de 'Txiki' y Otaegi responde a un objetivo político: legitimar retrospectivamente a ETA como una organización 'de resistencia' contra el franquismo, lo que es rotundamente falso". "Prueba de ello es que la gran mayoría de los sus crímenes fueron cometidos durante y contra la democracia, lo que revela su verdadera naturaleza totalitaria", añaden.
Jon Goikolea, nuevo director de la academia de Arkaute
Goikolea fue la mano derecha de Juan Mari Atutxa en su etapa como consejero de Interior del Gobierno Vasco en la década de los 90. Su antecesora, Miren Dobaran, abandonó el cargo en agosto junto a su “número dos”, Amaya Angulo. Permanecieron al frente de Arkaute apenas un año.
La Prefectura de Pirineos Atlánticos demanda a cuatro ayuntamientos de Iparralde por colgar la bandera palestina
En concreto, la Prefectura ha acusado a los ayuntamientos de Urruña, Ozaze, Irura e Itsasu de violar el principio de neutralidad que se les presupone. En total, fueron ocho las localidades de Iparralde que colgaron la bandera palestina, pero de momento, la Prefectura ha actuado contra cuatro.
El lehendakari Imanol Pradales pide a la Unión Europea una actitud "más firme y unida" ante la masacre de Gaza
El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado esta mañana en la recepción a los embajadores de la Unión Europea en España ante la masacre de Gaza que Europa necesita "una actitud más firme y unida", entre los que se encontraban los embajadores de Alemania, Italia y Holanda, que no han reconocido el estado palestino, una actitud que, según el lehendakari, "resta credibilidad" a la Unión Europea.
Una decena de localidades de Ipar Euskal Herria cuelgan la bandera palestina, ante su prohibición
La prefectura del Pirineo-Atlántico obligó al ayuntamiento de Maule a retirar la bandera palestina, alegando que violaba los principios de la República francesa. Ante esta prohibición, una decena de pueblos del País Vasco francés han colgado la bandera de forma solidaria; entre ellos Urruña, Itsasu, Izura, y Baigorri.
La Diputación de Álava estudia nuevos incentivos fiscales para el sector de las biociencias
Esta propuesta es similar a los incentivos fiscales que ya están en vigor para la industria audiovisual, que incluye deducciones sobre el coste de producción, entre otras.
Arnaldo Otegi sobre el diálogo nacional: "Nosotros no tenemos las respuestas a todas las preguntas y queremos buscar esas respuestas con la gente"
Otegi ha insistido en que fue "una constatación muy profunda y muy importante en términos políticos" que Imanol Pradales dijera que pueden venir tiempos oscuros para el autogobierno. "Precisamente lo que ofrecemos es nuestra total disposición para evitar que lleguen esos tiempos, y de afrontarlos, si finalmente llegan".
Ubarretxena destaca que trasladarán 10 documentos al Gobierno español para "cerrar el Estatuto" antes de fin de año
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco ha subrayado que viajarán la semana que viene a Madrid para hablar sobre la transferencia de aeropuertos. Asimismo, subraya que con las 10 propuestas que van a trasladar "se cerraría" el Estatuto: "por parte del Estado hasta ahora no nos han pedido más tiempo".
El PP insiste en que es "inverosímil y sin rigor" que el edificio de París devuelto al PNV fuera de la formación jeltzale
En un comunicado, el PP ha respondido a "las ofensas" del presidente del PNV, Aitor Esteban, durante el acto que la formación jeltzale celebró el sábado en el edificio parisino, donde aseguró que su partido no olvidará "el escándalo que han montado" para evitar su devolución el PP y Vox.
El PNV emplaza a Otegi a sumarse a los procesos de acuerdo ya en marcha, y advierte de que "el mundo no se detiene"
El presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha subrayado que los acuerdos en favor de Euskadi "ya están en marcha", y ha advertido de que "las oportunidades no van a esperar", instando al dirigente de EH Bildu a sumarse sin dilaciones a los procesos de acuerdo ya iniciados.