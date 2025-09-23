"Txiki eta Otaegi ez ziren heroiak ezta martiriak izan": Fernando Buesa Fundazioak eta Covitek fusilamenduen urteurrenean ETA goratzea salatu dute
Fernando Buesa Blanco Fundazioak eta Covitek ezker abertzaleari eskatu diote bertan behera utz dezala Juan Paredes Manot 'Txiki' eta Angel Otaegi ETAko kideen "gorespen publikoa", diktadura frankistak fusilatu zitueneko 50. urteurrena dela eta. Frankismoan egindako exekuzio horiek gaitzetsi dituzte eta ohartarazi dute ez dutela"omenaldi publikorik merezi".
Ohar bateratu batean, bi elkarteek, halaber, erakunde publiko, lokal, autonomiko eta estatal guztiei eskatu diete " pertsona horien omenezko ekitaldiak ez sustatzeko eta ez babesteko".
"Meliton Manzanas edo Carrero Blanco ETAren biktimak izan ziren eta beraien aldeko omenaldiak ere ez lirateke onargarriak izango. Bada, 'Txiki' eta Otaegi, edo FRAPeko hiru exekutatuak goraipatu nahi dituztenak ere ez dira onargarriak", adierazi dute.
Fernando Buesa Fundazioak eta Covitek azpimarratu dutenez, "biktimekiko, haien familiekiko eta egia historikoarekiko errespetuagatik", ez 'Txiki' ez Otaegi ez FRAPeko hiru kideak, "ez ziren askatasunaren aldeko borrokalariak izan, ez heroiak ez martiriak, erakunde terroristetako kide izan ziren eta odol delituak egin zituzten pertsonak baizik".
Hori dela eta, berretsi dute "erakunde terrorista batek edo Estatuak berak eragindako indarkeria oro, diktadura frankistan gertatu zen bezala, onartezina" dela eta "kondenatu egin behar dela". "Estatuak indarkeria legitimoaren monopolioa du, baina legearen arabera eta bermeekin egiten duenean bakarrik erabil dezake. Horregatik, kondenagarria da bai erregimen diktatorial baten indarkeria, bai bere arauak urratzen dituen estatu demokratiko batena", ohartarazi du.
Bere ustez, "lege-esparru honetatik aldentzen den edozein ekintzak, nondik datorren", merezi du bere "gaitzespenik irmoena", baita "Txiki", "Otaegi" eta FRAPeko hiru kideen fusilamenduak ere: José Humberto Baena Alonso, Ramon Garcia Sanz eta Jose Luis Sanchez Bravo.
"Hala ere, azpimarratu behar da ezker abertzaleak ez dituela 'Txiki' eta Otaegi aldarrikatzen frankismoaren biktima izan zirelako, ETAko kide izan zirelako baizik. Ezker abertzaleak ez ditu modu berean gogoratzen diktaduraren aurka modu baketsuan agertu zirenak eta frankismoaren biktima izan zirenak; aitzitik, ez ditu aintzat hartzen nahita", diote.
Hortaz, ohartarazi dutenez, "Txiki eta Otaegiren aldarrikapenak helburu politiko bati erantzuten dio: ETAren jarduera legitimatzea frankismoaren aurkako 'erresistentziazko' erakunde gisa, eta hori guztiz faltsua da". "Horren froga da krimen gehienak demokrazian eta demokraziaren aurka egin zituztela, eta horrek agerian uzten du bere benetako izaera totalitarioa", gaineratu dute.
