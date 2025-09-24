El Congreso tumba la proposición de ley de Junts y PSOE para traspasar la competencia de inmigración a Cataluña

El Congreso de los Diputados tumbó ayer la proposición de ley pactada entre Junts y PSOE para delegar las competencias de inmigración a Cataluña.

Podemos sumó sus votos a los del PP y Vox por considerarla "racista", rompiendo así el bloque de investidura. Dos diputados de Sumar —Alberto Ibáñez de Compromís y Jorge Pueyo de la Chunta—, también rechazaron el texto, en contra de la disciplina de voto de la coalición. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, denunció que “la extrema izquierda y la extrema derecha (españolas) son igual de anticatalanas”.

Finalmente no hubo sorpresas —con 177 votos en contra, 173 a favor y ninguna abstención—, la proposición de ley fue rechazada, como estaba previsto después de que PP, Vox y Podemos anunciaran su rechazo; los dos primeros por considerar que no tiene encaje constitucional y es una cesión de a los independentistas y Podemos, por considerarla una ley "racista".

Por otro lado, la norma fue avalada por los votos de los partidos proponentes —PSOE y Junts— y los socios habituales del Gobierno: Sumar, a excepción de dos diputados, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y la diputada de Compromís Àgueda Micó.



La propuesta buscaba delegar a Cataluña, entre otras competencias, la tramitación de permisos de residencia a extranjeros, la gestión integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la seguridad de puertos y aeropuertos por parte de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con Policía y Guardia Civil.