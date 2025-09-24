CATALUÑA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Congreso tumba la proposición de ley de Junts y PSOE para traspasar la competencia de inmigración a Cataluña

Podemos ha sumado sus votos a los del PP y Vox por considerarla racista, rompiendo así el bloque de investidura. Dos diputados de Sumar también se han sumado al rechazo, en contra de la disciplina de voto de la coalición. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha criticado que “la extrema izquierda y la extrema derecha (españolas) son igual de anticatalanas”.

MADRID, 22/07/2025.- La diputada de JxCat Míriam Nogueras interviene en el Pleno del Congreso celebrado este martes. EFE/Chema Moya
Míriam Nogueras (Junts), durante una intervención en el Congreso. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Kongresuak atzera bota du migrazio eskumena Kataluniako Gobernuaren esku uzteko Juntsek eta PSOEk adostutako lege proposamena
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Congreso de los Diputados tumbó ayer la proposición de ley pactada entre Junts y PSOE para delegar las competencias de inmigración a Cataluña. 

Podemos sumó sus votos a los del PP y Vox por considerarla "racista", rompiendo así el bloque de investidura. Dos diputados de Sumar —Alberto Ibáñez de Compromís y Jorge Pueyo de la Chunta—, también rechazaron el texto, en contra de la disciplina de voto de la coalición. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, denunció que “la extrema izquierda y la extrema derecha (españolas) son igual de anticatalanas”.

Finalmente no hubo sorpresas —con 177 votos en contra, 173 a favor y ninguna abstención—, la proposición de ley fue rechazada, como estaba previsto después de que PP, Vox y Podemos anunciaran su rechazo; los dos primeros por considerar que no tiene encaje constitucional y es una cesión de a los independentistas y Podemos, por considerarla una ley "racista".

Por otro lado, la norma fue avalada por los votos de los partidos proponentes —PSOE y Junts— y los socios habituales del Gobierno: Sumar, a excepción de dos diputados, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y la diputada de Compromís Àgueda Micó.

La propuesta buscaba delegar a Cataluña, entre otras competencias, la tramitación de permisos de residencia a extranjeros, la gestión integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la seguridad de puertos y aeropuertos por parte de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con Policía y Guardia Civil.

Cataluña Congreso Diputados Junts per Catalunya Psoe Migración Política

Más noticias sobre política

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco afirma que 'Txiki' y Otaegi son víctimas, pero "este aniversario no puede ser instrumentalizado"

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado que 'Txiki' y Otaegi "son víctimas" porque "fueron fusilados por un Gobierno franquista". "Padecieron una vulneración inaceptable de sus derechos humanos. Ahora bien, este aniversario no puede ser instrumentalizado. Debe ser una oportunidad para seguir construyendo una memoria ética y crítica orientada a la no repetición y a la deslegitimación de toda violencia", ha subrayado.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Goia plantea desplazar la cafetería para ampliar la zona de espera de la estación de autobuses de San Sebastián

Según el alcalde donostiarra "en su momento la previsión que se hacía era que gran parte de los autobuses que en este momento utilizan esa instalación, que son con destino-origen Vitoria y destino-origen Bilbao, tendieran a desaparecer una vez puesto en servicio el servicio del tren de alta velocidad 'Y' vasca", porque "es más competitivo", pero ello se está "demorando muchísimo". "No sabemos qué año vamos a poder utilizar el tren de alta velocidad", ha lamentado.
Cargar más