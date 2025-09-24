KATALUNIA
Kongresuak atzera bota du migrazio eskumena Kataluniako Gobernuaren esku uzteko Juntsek eta PSOEk adostutako lege proposamena                          

Podemosek lege testuaren aurka bozkatu du PPrekin eta Voxekin batera, "arrazista" dela iritzita. Horiei Sumarreko bi diputatu batu zaizkie, boto diziplina hautsita. Miriam Nogueras Juntseko bozeramaileak muturreko eskuina eta muturreko ezkerra kritikatu ditu Kataluniaren aurkakoak direla iritzita. 

MADRID, 22/07/2025.- La diputada de JxCat Míriam Nogueras interviene en el Pleno del Congreso celebrado este martes. EFE/Chema Moya
Miriam Nogueras (Junts), Kongresuan egindako hitzaldi batean. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Atzo, Espainiako Diputatuen Kongresuak atzera bota zuen migrazio eskumena Kataluniako Gobernuaren esku uzteko Juntsek eta PSOEk adostutako lege proposamena

Podemosek lege testuaren aurka bozkatu zuen, PPrekin eta Voxekin batera, lege testua "arrazista" dela iritzita. Horiei Sumarreko bi diputatu batu zitzaizkien, boto diziplina hautsita. Testuinguru horretan, Miriam Nogueras Juntseko bozeramaileak muturreko eskuina eta muturreko ezkerra kritikatu zituen Kataluniaren aurka egiten dutela iritzita. 

Esan bezala, azkenean ez zen ezustekorik izan —177 boto aurka eta 173 alde—, eta lege proposamenak ez du bere bidea jarraituko Kongresuan. PP eta Voxen iritziz, migrazio eskumena Generalitatearen esku uztea Konstituzioaren aurkakoa da eta Podemosek, berriz, testua "arrazista" dela uste du. 

Bestalde, proposamena egin zuten alderdiek —PSOE eta Junts— eta koalizio gobernuaren ohiko bazkideek alde bozkatu zuten: Sumarrek —bi diputatuk izan ezik— ERCk, EH Bilduk, EAJk, BNGk, Coalicion Canariak eta Compromisek. 

Proposamenaren helburua zen, besteak beste, Kataluniaren esku uztea atzerritarrentzako egoitza baimenen tramitazioa, Atzerritarren Barneratze Zentroen kudeaketa integrala eta Esquadra Mossoek portuetako eta aireportuen segurtasuna kudeatzea, Poliziarekin eta Guardia Zibilarekin lankidetzan.

