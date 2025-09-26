Actos de reconocimiento a Txiki y Otaegi en Zarautz y Azpeitia
El ayuntamiento de Zarautz ha realizado el acto este viernes, mientras que en Azpeitia se celebró el jueves. En ambos han leído declaraciones institucionales en memoria de los dos jóvenes fusilados por el régimen franquistas, como expresión de "solaridaridad y humanidad" de la institución "ante la injusticia".
En vísperas de cumplirse el 50 aniversario de su fusilamiento, los ayuntamientos de Zarautz y Azpeitia han celebrado sendos actos de recuerdo y reconocimiento a Txiki y Otaegi. Ambos fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975, uno en Barcelona y el otro en Burgos, el mismo día que ejecutaron a otros tres miembros del FRAP.
El ayuntamiento de Zarautz ha recordado este viernes por la tarde a Jon Paredes Manot Txiki. El alcalde de la villa Xabier Txurruka ha afirmado que tanto el acto como la declaración institucional aprobada "por unanimidad" han sido fruto de la colaboración y el consenso entre los tres partidos representados en la institución (PNV, EH Bildu y PSE-EE).
En Azpeitia el ayuntamiento realizó el jueves el acto de reconocimiento a Angel Otaegi Etxeberria. La alcaldesa Nagore Alkorta fue la encargada de leer la declaración institucional que también fue consensuada por los dos partidos con representación en el consistorio (EH Bildu y PNV).
En ambas declaraciones se afirma que los procesos judiciales que sufrieron Txiki y Otaegi "no cumplieron los principios que debe seguir un proceso justo" y sus ejecuciones "vulneraron el derecho a la vida".
Ambos ayuntamientos han mostrado su voluntad de llevar a cabo "una política de memoria pública" y han querido "cumplir con el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a formar parte de la memoria".
Han reconocido que las declaraciones "llegan tarde", y reconocen que tienen como objetivo saldar la "deuda moral" que tienen con las dos víctimas y sus familias; en una "expresión de solidaridad y humanidad ante la injusticia que sufrieron".
Las familias de Txiki y Otaegi han participado en ambos actos.
En Zarautz, Perdi Paredes, hermano de Txiki, ha agradecido las muestras de cariño recibidas por las y los vecinas y vecinos durante estos años. Sin embargo, también ha manifestado que la familia está "dolida" por los acontecimientos de los últimos días. Creen que el "Ayuntamiento no ha estado a la altura" y opinan que se ha "echado sal en las heridas".
En Azpeitia, Mertxe Urtuzaga, prima de Otaegi, afirmó que estos fusilamientos "forman parte de la historia de Euskal Herria" y destacó la importancia de que se conozca lo acontecido.
