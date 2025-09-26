Actos de reconocimiento a Txiki y Otaegi en Zarautz y Azpeitia

En ambas declaraciones se afirma que los procesos judiciales que sufrieron Txiki y Otaegi "no cumplieron los principios que debe seguir un proceso justo" y sus ejecuciones "vulneraron el derecho a la vida".

Ambos ayuntamientos han mostrado su voluntad de llevar a cabo "una política de memoria pública" y han querido "cumplir con el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a formar parte de la memoria".

Han reconocido que las declaraciones "llegan tarde", y reconocen que tienen como objetivo saldar la "deuda moral" que tienen con las dos víctimas y sus familias; en una "expresión de solidaridad y humanidad ante la injusticia que sufrieron".

Las familias de Txiki y Otaegi han participado en ambos actos.

En Zarautz, Perdi Paredes, hermano de Txiki, ha agradecido las muestras de cariño recibidas por las y los vecinas y vecinos durante estos años. Sin embargo, también ha manifestado que la familia está "dolida" por los acontecimientos de los últimos días. Creen que el "Ayuntamiento no ha estado a la altura" y opinan que se ha "echado sal en las heridas".

En Azpeitia, Mertxe Urtuzaga, prima de Otaegi, afirmó que estos fusilamientos "forman parte de la historia de Euskal Herria" y destacó la importancia de que se conozca lo acontecido.