Zarauzko eta Azpeitiako udalek Txiki eta Otaegiren aitortza ekitaldiak egin dituzte

Zarautzen ostiral honetan eta Azpeitian ostegunean aitortu dituzte Frankoren diktaduran fusilatutako bi gazteak eta adierazpen instituzionalak irakurri dituzte "egin zitzaien injustiziaren aurrean elkartasuna eta gizatasuna” adierazteko.
Txikiri aitortza ekitaldia Zarautzen
Zarauzko udalak harrera egin die Txikiren senitartekoei. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

Fusilatu zituztenetik 50 urte betetzera doazenean, Txiki eta Otaegiren oroimen eta aitortza ekitaldiak egin dituzte haien jaioterrietako, Zarauzko eta Azpeitiako, udaletan. Franco diktadorearen azken asteetan, 1975eko irailaren 27an fusilatu zituzten, FRAPeko beste hiru kide bezala, bat Bartzelonan eta bestea Burgosen.

Zarauzko udalak ostiral arratsaldean ekarri du gogora Jon Paredes Manot Txiki. Xabier Txurruka alkateak adierazi duenez, erakundean ordezkaritza duten hiru alderdien (EAJ, EH Bildu eta PSE-EE) arteko lankidetzaren eta adostasunaren emaitza izan dira bai ekitaldia baita “aho batez” onartutako adierazpen instituzionala ere.

Azpeitiako Udalak ostegunean egin zion aitortza ekitaldia Angel Otaegi Etxeberriari. Kasu honetan ere udalean ordezkaritza duten bi alderdiek (EH Bildu eta EAJ) adostu zuten adierazpen instituzionala, eta Nagore Alkorta alkateak irakurri zuen.

Otaegiri omenaldia Azpeitian

* Angel Otaegiri omenaldia. Argazkia: Azpeitiko Guka / Julene Frantzesena

Bi adierazpenetan baieztatzen da Txikik eta Otaegik “bidezko prozesu batek bete beharreko printzipioak urratzen” zituzten epaiketak izan zituztela eta haiek exekuzioek “bizitzeko eskubidea urratzen” zutela.

Bi udalek “memoria publikoaren politika bat” egiteko borondatea agertu dute eta “egia, justizia eta erreparazioa lortzeko eta memoriaren parte izateko eskubidea bete” nahi izan dute.

“Berandu datozen” adierazpenak direla onartuta, bi biktimekin eta familiekin duten “zor morala” kitatzea helburu dutela aitortu dute; “egin zitzaien injustiziaren aurrean elkartasun eta gizatasun adierazpena” egitea.

Txikiren eta Otaegiren familiek parte hartu dute bi ekitaldietan. 

Zarautzen Perdi Paredesek, Txikiren anaiak, eskerrak eman dizkie urte hauetan maitasuna erakutsi dieten herritarrei, baina familia “minduta” dagoela ere adierazi du, azken egunotan “anaiaren memoriarekiko injustizia” egon delako. Zarauzko udalari zuzendu zaio eta familiaren “zaurietan gatza bota” dela esan du.

Azpeitian Mertxe Urtuzagak, Otaegiren lehengusuak, “Euskal Herriaren historiaren parte” direla fusilamendu horiek esan zuen eta jakintza hori zabaltzearen garrantzia azpimarratu zuen.

