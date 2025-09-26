Zarauzko eta Azpeitiako udalek Txiki eta Otaegiren aitortza ekitaldiak egin dituzte
Fusilatu zituztenetik 50 urte betetzera doazenean, Txiki eta Otaegiren oroimen eta aitortza ekitaldiak egin dituzte haien jaioterrietako, Zarauzko eta Azpeitiako, udaletan. Franco diktadorearen azken asteetan, 1975eko irailaren 27an fusilatu zituzten, FRAPeko beste hiru kide bezala, bat Bartzelonan eta bestea Burgosen.
Zarauzko udalak ostiral arratsaldean ekarri du gogora Jon Paredes Manot Txiki. Xabier Txurruka alkateak adierazi duenez, erakundean ordezkaritza duten hiru alderdien (EAJ, EH Bildu eta PSE-EE) arteko lankidetzaren eta adostasunaren emaitza izan dira bai ekitaldia baita “aho batez” onartutako adierazpen instituzionala ere.
Azpeitiako Udalak ostegunean egin zion aitortza ekitaldia Angel Otaegi Etxeberriari. Kasu honetan ere udalean ordezkaritza duten bi alderdiek (EH Bildu eta EAJ) adostu zuten adierazpen instituzionala, eta Nagore Alkorta alkateak irakurri zuen.
Bi adierazpenetan baieztatzen da Txikik eta Otaegik “bidezko prozesu batek bete beharreko printzipioak urratzen” zituzten epaiketak izan zituztela eta haiek exekuzioek “bizitzeko eskubidea urratzen” zutela.
Bi udalek “memoria publikoaren politika bat” egiteko borondatea agertu dute eta “egia, justizia eta erreparazioa lortzeko eta memoriaren parte izateko eskubidea bete” nahi izan dute.
“Berandu datozen” adierazpenak direla onartuta, bi biktimekin eta familiekin duten “zor morala” kitatzea helburu dutela aitortu dute; “egin zitzaien injustiziaren aurrean elkartasun eta gizatasun adierazpena” egitea.
Txikiren eta Otaegiren familiek parte hartu dute bi ekitaldietan.
Zarautzen Perdi Paredesek, Txikiren anaiak, eskerrak eman dizkie urte hauetan maitasuna erakutsi dieten herritarrei, baina familia “minduta” dagoela ere adierazi du, azken egunotan “anaiaren memoriarekiko injustizia” egon delako. Zarauzko udalari zuzendu zaio eta familiaren “zaurietan gatza bota” dela esan du.
Azpeitian Mertxe Urtuzagak, Otaegiren lehengusuak, “Euskal Herriaren historiaren parte” direla fusilamendu horiek esan zuen eta jakintza hori zabaltzearen garrantzia azpimarratu zuen.
EAEko Auzitegi Nagusiak eta Jaurlaritzak epaitegietako plantilla handitzea eskatu dute, “gainezka daudelako”
Lehendakariak eta Auzitegi Nagusiko presidenteak EAEko epaitegien saturazioa salatu dute Urte Judizialaren irekiera ekitaldian. Justizia ministroak hiru urtetan 2.500 plaza sortuko direla Estatuan iragarri du.
Pradalesek CAF babestu du, eta "Gazako genozidioan" ez duela laguntzen azpimarratu du
Imanol Pradales lehendakaria eta Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidea aurrez aurre izan dira gaur Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan. Hernandezek azalpenak eskatu dizkio CAFek Jerusalemen duen tren arinaren proiektuaren inguruan, Jaurlaritzak partaidetza baitu Gipuzkoako enpresan; Pradalesek, berriz, gaur egun palestinarrek bizi duten drama ez instrumentalizatzeko eskatu dio Hernandezi.
Etxanobe: "Guggenheim Urdaibairen bideragarritasuna epe motz-ertainean baldintzatzen duten elementuak daude"
Bizkaiko Ahaldun Nagusiak lurraldeko Batzar Nagusietan erantzun die oposizioko kideei, esanez bere gobernuak gardentasunez jokatu duela proiektu honi dagokionean. Bideragarritasuna landu den arren, epea baldintzatzen duten elementuak ere badaudela jakinarazi du, besteak beste, prozesu judizialak, deskontaminazio-lanak eta hirigintza-izapideak.
EAJk formatu berriz ospatuko du Alderdi Eguna igandean, 'Batzen gaituzten hariak' lelopean
Aurten, eszenatokia zelaiaren erdian egongo da, biribila izango da, eta lau pantaila erraldoi jarriko dituzte, afiliatuek bertan gertatutako guztiaren berri izan dezaten. EBBk adierazi duenez, formatu berritzaile horrekin, EAJ, alderdi gisa erdian dagoela, herriaren eraikuntzan funtsezkoa dela eta gizartearekin batera eboluzionatzen duen alderdi dinamikoa dela irudikatu nahi dute.
Etxanobek adingabeen harrera ereduari buruz "sakon hausnartzea" eskatu du
"Inplikazio sozial eta instituzional handiagoa eskatzen dugu, bereziki gertakari larrien aurka egin behar denean, hala nola adingabeen nazioarteko fluxua eta gure lurralderako sarbidea kontrolatzen duten mafiak egiten dituztenean, eta identifikazio agiri ofizialak faltsutzen dituztenean", ohartarazi du.
Gazara bidean den Global Sumud flotillari laguntzeko ontzi bat bidaliko duela iragarri du Pedro Sanchezek
"Kideek zailtasunen bat izanez gero erreskatatu ahal izateko bidaliko dugu, horrelakorik ez gertatzea espero dugun arren", gaineratu du Sanchezek, eta flotilla horretan dauden espainiarrak "munduko milioika lagunen elkartasunaren adierazgarri" direla adierazi du.
Albiste izango da: 40 urte Monbar Hoteleko atentatua izan zela, Pentsiodunen herri-ekimena eta Zinemaldia
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Pedro Sanchezek adierazi du emaztea eta anaia errugabeak direla eta egia gailenduko dela
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi du ziur dagoela Begoña Gomez emaztea eta David Sanchez anaia errugabeak direla, eta "denborak gauzak bere lekuan jarriko" dituela, eta egia gailenduko dela. Sanchezek emaztearen eta anaiaren egoera judizialari buruz hitz egin du New Yorken emandako prentsaurrekoan, NBEren goi-bilera dela eta.
40 urte igaro dira Baionako Monbar hoteleko atentatutik, GALek egindako odoltsuena
Lau pertsona hil zituzten, tirokatuta, eta bostgarren bat zauritu zuten. Urte batzuk geroago hilketaren autore materialak epaitu zituzten: Marseillako bi mertzenario. Epaiketan zehar, Espainiako Estatuko zerbitzu sekretuek kontratatu zituztela aitortu zuten, baina ikerketa itxi zuten, froga faltagatik.