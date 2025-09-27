Este sábado, 27 de septiembre, se cumplen 50 años de los últimos fusilamientos del franquismo: Jon Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, miembros de ETA, ejecutados junto a tres miembros del FRAP. Sobre su lugar en la memoria se han posicionado esta mañana los diferentes portavoces políticos en el Parlamento en las Ondas, de Radio Euskadi.

Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, ha indicado que son víctimas del franquismo, pero ha pedido que ese recuerdo no sirva para dar una visión sobre el uso de la violencia: “Su recuerdo no puede servir para instrumentalizar ni justificar el uso de la violencia, mucho menos en democracia. No se puede romantizar el terrorismo de ETA”.

Por su parte, EH Bildu considera que ‘Txiki’ y Otaegi son un referente, y su portavoz, Nerea Kortajarena, ha aludido al contexto internacional: “Nadie puede poner en cuestión que estas figuras tienen que ser reivindicadas. Quienes los fusilaron son los mismos que aplauden el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza, niegan la violencia machista o atacan al colectivo LGTBI”.



El PSE-EE ha pedido que se diferencie de forma clara el recuerdo del homenaje. Así, su portavoz Ekain Rico ha enfatizado que no son referentes: “Sus juicios sumarísimos fueron una farsa y como víctimas del franquismo las instituciones las tenemos que reconocer, sin ninguna duda, pero fueron parte de ETA, y eso hace necesario establecer una diferencia clara”.



Santiago López, parlamentario del PP en el Parlamento Vasco, ha rechazado que se hable de 'Txiki' y Otaegi como referentes: “Solo existen razones para su desprecio y para su condena, que en su caso no debió ser una condena de muerte, por supuesto, pero sus crímenes también deben ser recordados, porque asesinaron a diferentes padres de familia en nombre de una banda como ETA”.