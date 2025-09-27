Los partidos políticos se posicionan en el 50 aniversario de la muerte de 'Txiki' y Otaegi
PNV y PSE-EE dicen que 'Txiki' y Otaegi son víctimas del franquismo, pero rechazan que se "romantice" el terrorismo. EH Bildu defiende su memoria como "referentes" de la lucha antifranquista y PP pide recordar los "crímenes" que cometieron.
Este sábado, 27 de septiembre, se cumplen 50 años de los últimos fusilamientos del franquismo: Jon Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, miembros de ETA, ejecutados junto a tres miembros del FRAP. Sobre su lugar en la memoria se han posicionado esta mañana los diferentes portavoces políticos en el Parlamento en las Ondas, de Radio Euskadi.
Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, ha indicado que son víctimas del franquismo, pero ha pedido que ese recuerdo no sirva para dar una visión sobre el uso de la violencia: “Su recuerdo no puede servir para instrumentalizar ni justificar el uso de la violencia, mucho menos en democracia. No se puede romantizar el terrorismo de ETA”.
Por su parte, EH Bildu considera que ‘Txiki’ y Otaegi son un referente, y su portavoz, Nerea Kortajarena, ha aludido al contexto internacional: “Nadie puede poner en cuestión que estas figuras tienen que ser reivindicadas. Quienes los fusilaron son los mismos que aplauden el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza, niegan la violencia machista o atacan al colectivo LGTBI”.
El PSE-EE ha pedido que se diferencie de forma clara el recuerdo del homenaje. Así, su portavoz Ekain Rico ha enfatizado que no son referentes: “Sus juicios sumarísimos fueron una farsa y como víctimas del franquismo las instituciones las tenemos que reconocer, sin ninguna duda, pero fueron parte de ETA, y eso hace necesario establecer una diferencia clara”.
Santiago López, parlamentario del PP en el Parlamento Vasco, ha rechazado que se hable de 'Txiki' y Otaegi como referentes: “Solo existen razones para su desprecio y para su condena, que en su caso no debió ser una condena de muerte, por supuesto, pero sus crímenes también deben ser recordados, porque asesinaron a diferentes padres de familia en nombre de una banda como ETA”.
Más noticias sobre política
Andueza proclama que el PSE-EE está “listo para liderar Euskadi”
El secretario general de los socialistas vascos reivindica el papel de su partido en todos los niveles de gobierno, y asegura que es el más capacitado para encabezar una nueva etapa de estabilidad, progreso y cohesión.
50 años de los fusilamientos de 'Txiki’ y Otaegi: las familiares reivindican memoria y reconocimiento
Este 27 de septiembre se cumplen 50 años desde que el régimen franquista fusilara a Jon Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi. En este tiempo sus familiares han trabajado duramente para mantener su memoria. Aseguran que se han sentido muy olvidados por parte de las instituciones ya que aquellos dos jóvenes que lucharon contra la dictadura no fueron reconocidos como víctimas hasta el año 2012.
Begoña Gómez comparece este sábado ante el juez en la causa por presunta malversación
Se trata de un trámite para poder juzgar a la mujer del presidente del Gobierno español por un jurado popular.
Actos de reconocimiento a Txiki y Otaegi en Zarautz y Azpeitia
El ayuntamiento de Zarautz ha realizado el acto este viernes, mientras que en Azpeitia se celebró el jueves. En ambos han leído declaraciones institucionales en memoria de los dos jóvenes fusilados por el régimen franquistas, como expresión de "solaridaridad y humanidad" de la institución "ante la injusticia".
El TSJPV y el Gobierno Vasco reclaman un aumento de la plantilla ante la saturación de los juzgados
El lehendakari y el presidente del TSJPV han denunciado la saturación de los juzgados vascos en la apertura del Año Judicial de Euskadi. Por su parte, el ministro de Justicia ha anunciado que la plantilla de jueces y fiscales aumentará en 2.500 plazas en el Estado en tres años.
Pradales respalda a CAF y subraya que "no contribuye al genocidio en Gaza"
El lehendakari, Imanol Pradales, y el parlamentario vasco de Sumar, Jon Hernández, han confrontado en el pleno de control del Parlamento Vasco. Hernández le ha pedido explicaciones por el proyecto del tren ligero de Jerusalén de la empresa guipuzcoana CAF, en cuyo accionariado participa el Gobierno Vasco. Por su parte, Pradales ha pedido que no se instrumentalice el drama que vive el pueblo palestino.
Etxanobe: “Hay elementos que condicionan la viabilidad del Guggenheim Urdaibai a corto-medio plazo”
La Diputada General de Bizkaia ha respondido en las Juntas Generales del territorio a los miembros de la oposición afirmando que el Gobierno ha actuado con transparencia en cuanto a este proyecto y que aunque se ha trabajado en su viabilidad también hay elementos que condicionan el plazo, entre los que ha mencionado los procesos judiciales, los trabajos de descontaminación y la tramitación urbanística.
El PNV celebrará un Alderdi Eguna bajo el lema "Batzen gaituzten hariak" con un formato renovado
El Alderdi Eguna de este año llega con novedades, ya que el gran escenario habitual será sustitudído por uno circular situado en el centro del recinto, casi al ras de la militancia y habrá cuatro pantallas gigantes sobre él. Según dicen desde el EBB, es un formato para simbolizar que el PNV es un partido dinámico que representa el centro, y que ha sido un eje central en la construcción de Euskadi.
Etxanobe pide una "reflexión profunda" sobre el modelo de acogida de menores
"Reclamamos mayor implicación social e institucional, especialmente cuando se trata de actuar contra hechos graves, como los que llevan a cabo mafias que controlan el flujo internacional de menores y su acceso a nuestro territorio, o que falsifican los documentos oficiales de identificación", ha advertido.