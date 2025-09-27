RADIO EUSKADI
Alderdi politikoek beren ikuspuntuak eman dituzte 'Txiki' eta Otaegiren heriotzaren 50. urteurrenean

Frankismoaren biktimak direla esan dute EAJk eta PSE-EEk, baina terrorismoa ez lausotzeko eskatu dute. EH Bilduk haien memoria defendatu du, frankismoaren aurkako borrokaren "erreferente" gisa, eta PPk egin zituzten "krimenak" gogoratzea eskatu du.

(Foto de ARCHIVO) Familiares, amigos y simpatizantes participan en el acto de homenaje a los militantes de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, en Zarautz, Guipúzcoa, País Vasco (España). El acto está organizado por familiares y amigos de Paredes y Otaegi en el 49 aniversario de su fusilamiento. Arnaitz Rubio / Europa Press 27/9/2024

'Txiki' eta Otaegi gogoratzeko ekintza. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

50 urte bete dira larunbat honetan, irailak 27, frankismoaren azken fusilamenduetatik. Jon Paredes 'Txiki' eta Angel Otaegi, ETAko kideak, FRAPeko hiru kiderekin batera exekutatu zituzten. Testuinguru horretan, Eusko Legebiltzarrean ordezkatutako taldeek haien ikuspuntua partekatu dute goizean Radio Euskadiko Parlamento en las Ondas saioan.

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, frankismoaren biktimak dira, baina oroitzapen horrek indarkeriaren erabilerari buruzko ikuspegi jakin bat emateko balio ez izatea eskatu du: "Haien oroitzapenak ezin du balio indarkeriaren erabilera instrumentalizatzeko edo justifikatzeko, are gutxiago demokrazian. Ezin da ETAren terrorismoa lausotu".

Bestalde, EH Bilduk uste du 'Txiki' eta Otaaegi erreferente direla, eta Nerea Kortajarena bozeramaileak nazioarteko testuingurua aipatu du: "Inork ezin du zalantzan jarri figura horiek aldarrikatuak izan behar direla. Egun, Israel Gazan egiten ari den genozidioa txalotzen dutenak fusilamendu horiek egin zituzten berberak dira, indarkeria matxista ukatzen dutenak edo LGTBI taldeari erasotzen diotenak". 

PSE-EEk omenaldia eta oroitzapena argi eta garbi bereizteko eskatu du. Hala, Ekain Rico bozeramaileak nabarmendu du ez direla erreferenteak: “Haien epaiketa sumarisimoak fartsa bat izan ziren, eta frankismoaren biktima gisa, erakundeok aitortu egin behar ditugu, zalantzarik gabe, baina ETAren parte izan ziren, eta horrek bereizketa argia ezartzea eskatzen du”.

Santiago Lopezek, PPko legebiltzarkideak, ukatu egin du 'Txiki' eta Otaegi erreferente gisa aipatzea: “Haien mespretxurako eta kondenarako arrazoiak baino ez daude. Jakina, jaso behar izan ez zuten heriotza-zigorra izan zuten, baina burutu zituzten krimenak ere gogoratu behar dira, hainbat familiako kideak hil zituztelako ETA bezalako talde baten izenean”.

