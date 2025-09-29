Del “Euskadi euskaldun” al “pim, pam, pum”: Ayuso tergiversa a Pradales

Este domingo, durante la celebración del Alderdi Eguna, el lehendakari Imanol Pradales se refirió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para denunciar que “desde España están llegando discursos “muy peligrosos, que pretenden suprimir el autogobierno”.

En ese contexto, criticó la actitud de Ayuso en la reciente reunión de presidentes autonómicos en Barcelona, cuando abandonó la sala mientras él intervenía en euskera. Para cerrar su discurso, Pradales lanzó un mensaje directo: “Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!”.

Este lunes, Ayuso ha recogido el guante y, en una entrevista en Telecinco, ha tergiversado las palabras del lehendakari. “Lo de 'Ayuso, entzun, pim, pam, pum', que es lo que vino a decir y se decía antaño, me parece altamente preocupante”, ha afirmado la presidenta madrileña, en una intención de relacionar las palabras de Pradales con ETA.