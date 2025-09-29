Polémica
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Del “Euskadi euskaldun” al “pim, pam, pum”: Ayuso tergiversa a Pradales

En el Alderdi Eguna, el lehendakari acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de querer “suprimir el autogobierno”.
AYUSO
Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: "Euskadi euskaldun" eta "pim pam pum”: Ayusok Pradalesen hitzak nahastu ditu
author image

EITB

Última actualización

Este domingo, durante la celebración del Alderdi Eguna, el lehendakari Imanol Pradales se refirió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para denunciar que “desde España están llegando discursos “muy peligrosos, que pretenden suprimir el autogobierno”.

En ese contexto, criticó la actitud de Ayuso en la reciente reunión de presidentes autonómicos en Barcelona, cuando abandonó la sala mientras él intervenía en euskera. Para cerrar su discurso, Pradales lanzó un mensaje directo: “Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!”.

Este lunes, Ayuso ha recogido el guante y, en una entrevista en Telecinco, ha tergiversado las palabras del lehendakari. “Lo de 'Ayuso, entzun, pim, pam, pum', que es lo que vino a decir y se decía antaño, me parece altamente preocupante”, ha afirmado la presidenta madrileña, en una intención de relacionar las palabras de Pradales con ETA.

Madrid Imanol Pradales EAJ-PNV Partidos Políticos PP Política

Más noticias sobre política

Cargar más