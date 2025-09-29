"Euskadi euskaldun" eta "pim, pam, pum”: Ayusok Pradalesen hitzak nahastu ditu
Alderdi Egunean, lehendakariak "autogobernua ezabatu" nahi izatea leporatu zion Madrilgo Erkidegoko presidenteari.
Igande honetan, Alderdi Egunaren ospakizunean, Imanol Pradales lehendakariak Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea izan zuen hizpide, "Espainiatik autogobernua desagerrarazi nahi duten diskurtso oso arriskutsuak" iristen ari direla salatzeko.
Testuinguru horretan, Ayusok Bartzelonako presidente autonomikoen bileran izandako jarrera kritikatu zuen lehendakariak, bera euskaraz ari zela aretotik atera zenean. Hitzaldiari amaiera emateko, Pradalesek mezu zuzena bidali zuen: "Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!".
Astelehen honetan, Ayusok aukera aprobetxatu du erantzuteko eta, Telecincon egindako elkarrizketa batean, lehendakariaren hitzak desitxuratu ditu. "'Ayuso, entzun, pim, pam, pum'-ena, garai batean esaten zena, oso kezkagarria iruditzen zait", adierazi du Madrilgo presidenteak, Pradalesen hitzak ETArekin lotzeko asmoz.
Politikari buruzko albiste gehiago
Bilboko mobilizazioak burujabetzaren aldeko borondate sendoa islatu du, Gure Eskuren ustez
Gure Eskuko bozeramaileek larunbatean Bilbon egin zuten mobilizazioaren balorazioa egin dute, eta euskal herritarren burujabetza-beharrak eta nahiak nabarmendu dituzte.
Cerdanen espetxeratzeak Belateko lanekin "zerikusirik ez" duela azpimarratu du Chivitek
Nafarroako Gobernuko presidentearen ustez, PSOEren diputatu eta Antolakuntza idazkari ohia Nafarroako azpiegiturekin "arduratuta" zegoen, eta Nafarroako diputatu zen heinean, ministerioekin izan zituen batzar batzuetan parte hartu zuela.
Albiste izango da: Chivite Senatuan, Alerta Gorria penintsulako ekialdean eta Trump-Netanyahu bilera
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
EAJk esan du saiatuko dela Gipuzkoako aurrekontuak aurrera ateratzen, baina EH Bildurekin akordioa zail ikusten du
Ez dutela itxaropena galduko baina koalizio abertzalearen hitzetan konfiantza handirik ez dutela adierazi dute EAJko ordezkariek. "Orain arteko ekintzek erakutsi dute. EH Bilduk ez, ez eta ez erantzun die Gipuzkoako aurrekontu proposamenei 2015etik gaur arte", zehaztu dute.
Manifestazio jendetsua egin dute Gasteizen, Gazako genozidioaren aurka
Palestinarekin Elkartasuna elkarteak, Israelekin "edozein konplizitate mota duena" kritikatu du igande honetan. "Finantzatzen duena, laguntzen duena, armatzen duena eta negozioa egiten duena ere genozidioaren konplizea da", azpimarratu du elkarteak.
'Koldo auzia'ri buruz galdetuko diote Chiviteri Senatuan, gaur goizean
Nafarroako Gobernuko presidenteak Senatuko ikerketa batzordeko 86. egingo dun.
Feijook puntukako bisa bat eskatu du, "gure kultura ondoen ezagutzen duena sartzea lehenesteko"
Migrazioaren inguruan PPk duen bide-orriaren berri eman du popularren buruak Murtzian, eta puntukako txartel moduko bat sortzearen alde egin du, proposamen nagusi gisa.
Aitor Esteban: "Europa indartzeko lanean lagundu nahi dugu, baina, aldi berean, nazio garen aldetik dagokigun lekua eskatzen dugu"
“Aurreko belaunaldien lekukoa hartzeko ordua heldu da, eta, batez ere, bakoitzaren jarrerarekin etorkizuna aldatu ahal dela sinistea: gure kaleen etorkizuna, gure auzoena, beharrean dauden pertsonena, gure hizkuntzarena edo gure herriarena”, esan du EBBko presidenteak.
Autogobernua indartu eta transferitu gabe dauden eskumenen alde lanean jarraitzeko prest agertu da lehendakaria
"Euskal etxeak" duen garrantzia azpimarratu du Imanol Pradalesek, eta diskurtso arriskutsuak ugaritzen ari direla ohartarazi du. "Gaitasun politiko berriak behar ditugu gure autogobernua blindatzeko", esan du.