"Euskadi euskaldun" eta "pim, pam, pum”: Ayusok Pradalesen hitzak nahastu ditu

Alderdi Egunean, lehendakariak "autogobernua ezabatu" nahi izatea leporatu zion Madrilgo Erkidegoko presidenteari.

AYUSO

Isabel Diaz Ayuso, artxiboko irudi batean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan, Alderdi Egunaren ospakizunean, Imanol Pradales lehendakariak Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentea izan zuen hizpide, "Espainiatik autogobernua desagerrarazi nahi duten diskurtso oso arriskutsuak" iristen ari direla salatzeko.

Testuinguru horretan, Ayusok Bartzelonako presidente autonomikoen bileran izandako jarrera kritikatu zuen lehendakariak, bera euskaraz ari zela aretotik atera zenean. Hitzaldiari amaiera emateko, Pradalesek mezu zuzena bidali zuen: "Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!".

Astelehen honetan, Ayusok aukera aprobetxatu du erantzuteko eta, Telecincon egindako elkarrizketa batean, lehendakariaren hitzak desitxuratu ditu. "'Ayuso, entzun, pim, pam, pum'-ena, garai batean esaten zena, oso kezkagarria iruditzen zait", adierazi du Madrilgo presidenteak, Pradalesen hitzak ETArekin lotzeko asmoz.

Madril Imanol Pradales EAJ Alderdi Politikoak PP Politika

