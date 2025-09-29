La consejera de Justicia y Derechos Humanos de Gobierno Vasco, María Jesús San José, se ha dirigido este lunes a los familiares de los cuatro asesinados por el GAL en el atentado del hotel Monbar de Baiona para “pedirles perdón por cuatro décadas de ausencia institucional y silencio social”.

La consejera San José ha realizado estas declaraciones en la inauguración de la exposición ‘Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL’, en la casa de cultura Ernst Lluch de Donostia.

La exposición, iniciativa del Instituto Gogora, se ha realizado en el contexto del 40 aniversario de la matanza ocurrida el 25 de septiembre de 1985, cuando dos mercenarios asesinaron a tiros a los refugiados Agustín Irazustabarrena Urruzola, Inaxio Asteasuinzarra Pagola, Jose Mari Etxaniz Maiztegi y Sabin Etxaide Ibarguren en el bar de este hotel de Baiona.

La consejera ha afirmado ser consciente de que la exposición “no puede más que aliviar mínimamente” el dolor de las familias, pero se ha mostrado “convencida que es el primer paso de lo que espero sea un largo camino”.

En sus palabras, se ha querido hacer un reconocimiento a las víctimas y sus familiares. “Es necesario que seamos capaces de trasladar a la sociedad lo cruel e injusto de aquellos asesinatos, y reconocer que nadie tuvo ni tiene derecho a decidir unilateralmente sobre la vida de los demás”, ha dicho.

Asimismo, durante su intervención, ha asegurado que la iniciativa “quiere ser una denuncia y firme condena” de aquellos dirigentes políticos que “teniendo el mandato ciudadano de proteger y defender los valores democráticos, decidieron actuar fuera de la Ley, usando los mecanismos del Estado para financiar y mantener una organización terrorista”.

Tras afirmar que “nada pude justificar la violación de Derechos Humanos”, la consejera San José se ha dirigido a los “cargos políticos que alguna vez tuvieron la desfachatez de mostrarse orgullosos del daño que causaron a tantas personas” para “condenar sus palabras”, asegurando que “solo sirvieron para causar aún más dolor, para erosionar la credibilidad de nuestra democracia y ensuciar las siglas de un partido político que hunde sus raíces en la defensa de los Derechos Humanos y de los valores democráticos”.

El director de Gogora, Alberto Alonso ha agradecido a los familiares de las cuatro víctimas el trabajo conjunto realizado para hacer realidad la exposición. “La normal desconfianza inicial se ha convertido en una generosidad que ha estado por encima de todos los obstáculos”, ha asegurado.

El acto de apertura ha contado, además, con la presencia de otras víctimas de los GAL, víctimas de ETA, representantes institucionales y miembros de diferentes partidos políticos.

La exposición estará abierta en Donostia hasta el 20 de octubre. El día 7 de ese mes, la casa de cultura Ernst Lluch acogerá un coloquio que tiene como objetivo poner de relieve la gravedad de la violencia ejercida desde el estado y denunciar y dar visibilidad al terrorismo estado y sus consecuencias.