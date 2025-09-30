El Gobierno Vasco inicia este miércoles "con expectativas y positivismo" la negociación de la gestión de aeropuertos

El Gobierno Vasco comienza este miércoles con el Ejecutivo central la negociación de la transferencia de la gestión de los aeropuertos con "expectativas y positivismo" y cree que ambas partes encontrarán la fórmula más adecuada para ello.



Mañana se constituye el grupo de trabajo entre los dos gobiernos con el objetivo de encontrar en cuatro meses una fórmula jurídica y legal sobre la participación del Gobierno Vasco en la gestión de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián.



La portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la parte vasca confía en que se encuentre una "fórmula" que dé cabida a sus aspiraciones por la importancia que tiene la conectividad. "Es un tema capital para Euskadi", ha subrayado tras mostrar su convencimiento de que se llegará un acuerdo.



También se ha pronunciado sobre este asunto el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, quien ha reconocido que aunque hay diferentes opiniones entre ambos gobiernos sobre esta transferencia, la voluntad es llegar a una acuerdo.