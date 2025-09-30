TRANSFERENTZIAK
Eusko Jaurlaritzak "baikor" ekingo dio aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioari

Ubarretxena eta Torres bat etorri dira esatean EAEko eta Espainiako exekutiboek gai honi buruzko akordioa lortuko dutela. 

aeropuerto loiu avion hegazkina aireportua
Artxiboko irudia.

Azken eguneratzea

"Baikor" eta "itxaropentsu".  Hala ekingo dio Eusko Jaurlaritzak asteazken honetan aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioari Espainiako Gobernuarekin, Maria Ubarretxena Gasteizko Gobernuko Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak esan duenez. 

Gobernu Bileraren ondorengo agerraldian, Jaurlaritzaren eleduna ere badenak adierazi du "Euskadirentzat berebiziko garrantzia" duen eskumena dela aire-garraioarena. Hori dela eta, ziur agertu da "formula" egokia aurkitzeko gai izango direla, transferentzia bideratzeko. 

Biharko hitzorduan, bitariko lantaldea eratuko da, bi gobernuetako ordezkariekin, eta haren egitekoa izango da lege prozedurak aztertzea, Jaurlaritzak bere gain har dezan Bilboko, Gasteizko eta Donostiako aireportuen kudeaketa. 

Mikel Torres Jaurlaritzako bigarren lehendakariordea eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburua ere baikor mintzatu da. Bere hitzetan,  gairen inguruan bi gobernuek iritzi ezberdinak dituzten arren, akordiorako borondatea badago. 

 

Bilboko Aireportua Hondarribiko aireportua Gasteizko Aireportua Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

Entrevistado en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, el secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha asegurado que "fue un acto muy emocionante, necesario, y espero que en adelante haya más oportunidades de dar más pasos".
Andueza "harro" agertu da sozialista batek Monbar hoteleko biktimen familiei barkamena eskatu izanagatik

1985ean Baionako Mombar hotelean GALek hildako Jose Mari Etxaniz, Iñaxio Astiasuinzarra, Agustin Irazustabarrena eta Sabin Etxaide ETAko kideen familiei barkamena eskatu zien Maria Jesus San Jose sailburuak astelehen honetan izandako ekitaldi batean. Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan adierazi duenez, "oso ekitaldi hunkigarria izan zen, beharrezkoa, eta espero dut aurrerantzean urrats gehiago emateko aukera gehiago izatea". 

