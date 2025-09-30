Eusko Jaurlaritzak "baikor" ekingo dio aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioari
Ubarretxena eta Torres bat etorri dira esatean EAEko eta Espainiako exekutiboek gai honi buruzko akordioa lortuko dutela.
"Baikor" eta "itxaropentsu". Hala ekingo dio Eusko Jaurlaritzak asteazken honetan aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioari Espainiako Gobernuarekin, Maria Ubarretxena Gasteizko Gobernuko Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak esan duenez.
Gobernu Bileraren ondorengo agerraldian, Jaurlaritzaren eleduna ere badenak adierazi du "Euskadirentzat berebiziko garrantzia" duen eskumena dela aire-garraioarena. Hori dela eta, ziur agertu da "formula" egokia aurkitzeko gai izango direla, transferentzia bideratzeko.
Biharko hitzorduan, bitariko lantaldea eratuko da, bi gobernuetako ordezkariekin, eta haren egitekoa izango da lege prozedurak aztertzea, Jaurlaritzak bere gain har dezan Bilboko, Gasteizko eta Donostiako aireportuen kudeaketa.
Mikel Torres Jaurlaritzako bigarren lehendakariordea eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburua ere baikor mintzatu da. Bere hitzetan, gairen inguruan bi gobernuek iritzi ezberdinak dituzten arren, akordiorako borondatea badago.
.
