Aitor Esteban y Arnaldo Otegi, únicos líderes de partidos que obtienen un aprobado

La encuesta EITB Focus ha pedido a la ciudanía vasca que valore, del 1 al 10, a los líderes de partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Y solo dos de esos líderes han logrado ir más allá del aprobado.

El político mejor valorado en este ranking ha sido el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, que obtiene un 6,8 sobre 10. Le sigue Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, que aprueba también con un 5,6.

A continuación, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, roza el aprobado, con un 4,8, seguido de Yolanda Díaz (Sumar), con un 4,5.

Ione Belarra, de Podemos, logra un 4,1 y Alberto Núñez Feijoo, del PP, se conforma con un 2. Santiago Abascal, de Vox, es quien peor nota obtiene, un 1,2 sobre 10.

Ficha técnica

1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.

Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.

Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se podrán consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.