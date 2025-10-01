EITB FOCUS
Aitor Esteban eta Arnaldo Otegi, gainditu duten alderdi-ordezkari bakarrak

EITB Focus inkestaren arabera, Diputatuen Kongresuan ordezkaritza duten alderdi politikoetako buruzagietatik bi baino ez daude gainditzeko moduan, eta Aitor Estebanek (EAJ) lortu du notarik onena: 6,8, 10etik.

ALDERDIETAKO BURUZAGIEN EZAGUTZA ETA BALORAZIOA EITB FOCUS

Azken eguneratzea

EITB Focus inkestak Diputatuen Kongresuan ordezkaritza duten alderdi politikoetako liderrak 1etik 10era baloratzeko eskatu die biztanleei, eta horietako bik soilik lortu dute gainditzeko moduko nota.

Sailkapenean balorazio onena jaso duen politikaria Aitor Esteban EAJko EBBren presidentea izan da, 10etik 6,8 lortu du eta. Ondoren Arnaldo Otegi EH Bilduren burua dago, 5,6ko emaitzarekin.

Jarraian, Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak 4,8ko nota lortu du, eta Yolanda Diazek (Sumar), 4,5ekoa.

Podemoseko Ione Belarrak 4,1eko puntuazioa lortu du, eta PPko Alberto Nuñez Feijook, berriz, 2koa. Voxeko Santiago Abascalek lortu du nota txarrena, 10etik 1,2koa.

Fitxa teknikoa

EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400, EAEko lurralde historiko bakoitzean, eta 400, Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.

Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketak eginda.

Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasunaren atariko Open Data atalean izango dira kontsultagai.

