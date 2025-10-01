Álava repetiría la foto de 2023, con el PSE-EE como primera fuerza y EH Bildu en segunda posición

Álava es el Territorio de la Comunidad Autónoma Vasca donde la foto menos cambiaría si se celebran ahora unas elecciones generales, según EITB Focus.

De esta manera, el PSE-EE repetiría como primera fuerza en Álava, logrando un escaño. Eso sí, acusaría un leve descenso en el porcentaje de voto, ya que los socialistas pasarían del 27,8% de los sufragios logrados en 2023 al 26,2%.

En segundo lugar, EH Bildu mejoraría en un punto su resultado (del 19% al 20,1%) y mantendría su representación por Álava (un escaño).

El PNV sería tercera fuerza en Álava y ampliarían también su intención de voto en un punto (del 16,7% al 17,7%). Los jeltzales seguirían teniendo un representante por Álava en el Congreso de los Diputados.