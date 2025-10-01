EITB FOCUS
Arabak 2023ko argazkia errepikatuko luke: PSE-EE lehen indarra, eta EH Bildu, bigarrena

EiTB Focusen atal berriaren arabera, Araban gauzak ez liratekete asko aldatuko hauteskunde orokorrak egingo balira. Horrela, PSE-EEk lehen alderdia izateari eutsiko lioke, eserleku batekin, eta EH Bilduk eta EAJk boto-portzentajea hobetuko lukete.

Azken eguneratzea

EITB Focusen arabera, Araba da hauteskunde orokorrak gaur egingo balira gutxien aldatuko litzatekeen Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea.

Horrela, PSE-EE lehen indarra izango litzateke Araban, eserleku bat lortuta, baina beherakada txiki bat izango luke boto-portzentajean, 2023an lortutako botoen % 27,8tik % 26,2ra pasako litzateke eta.

Bigarrenik, EH Bilduk puntu bat hobetuko luke emaitza (% 19tik % 20,1era) eta Arabako ordezkaritzari eutsiko lioke, eserleku bat, alegia.

EAJ hirugarren indarra izango litzateke Araban, eta boto-asmoa puntu bat handituko lukete jeltzaleek (% 16,7tik % 17,7ra).

eitb focus eserlekuak Araban hauteskunde orokorrak

PPk duela bi urte bezala jarraituko luke (botoen % 17,4) eta Arabako eserlekuari eutsiko lioke.

Araban Sumarrek izan luke bilakaerarik kaskarrena, lau puntu eta erdi galduko lituzkeelako (% 12,8tik % 8,3ra), eta lurralde horretan ordezkaritzarik gabe jarraituko luke.

Azkenik, Voxek ez luke eserlekurik lortuko Araban, baina Lurralde horretan nabarmen egingo luke gora boto-portzentajeak: % 3,9tik % 7,2ra. 

Fitxa teknikoa

EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400, EAEko lurralde historiko bakoitzean, eta 400, Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.

Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketak eginda.

Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasunaren atariko Open Data atalean izango dira kontsultagai.

