EH Bildu ganaría las elecciones generales en Euskadi, empatando a escaños con el PNV

Ambas formaciones mejorarían sus resultados si se celebraran elecciones generales, según se refleja en la nueva entrega de EITB Focus. Tanto EH Bildu como PNV sumarían un diputado más en el Congreso a los cinco que tienen actualmente.
EITB FOCUS-Intencion voto CAV ELECCIONES GENERALES
Última actualización

EH Bildu ganaría las elecciones generales en Euskadi si los comicios generales se celebraran en la actualidad, empatando a escaños con el PNV. Ambas formaciones mejorarían en un diputado su representación en el Congreso de los Diputados, con seis escaños cada uno.

Así, la formación soberanista obtendría un 27,1% de los votos en la Comunidad Autónoma Vasca, tres puntos más que en las generales celebradas en el año 2023 (24,0%). Con este resultado, EH Bildu lograría seis escaños en Madrid, uno más que en la actualidad.

También el PNV mejoraría sus resultados si se convocaran elecciones generales. Se haría con el 24,3% de los sufragios (24,1% en 2023) y llevaría a la Cámara Baja a seis diputados, uno más que actualmente.

eitb focus tabla escaños CAV elecciones generales

El PSE-EE se resiente y pasa de ser la fuerza más votada en Euskadi (así ocurrió en 2023, en las generales) a tercera posición. Según EITB Focus, los socialistas lograrían el 22,3% de los votos (en 2023 obtuvieron el 25,4%) y perderían un escaño, pasando de los 5 actuales a 4.

El Partido Popular mantendría su representación actual (tienen dos escaños por Euskadi), aunque su porcentaje de voto se resentiría en un punto y medio, pasando del 11,6% de los votos a 10,1%.

Sumar obtendría un mal resultado en Euskadi, y perdería el único escaño que tenía. Su porcentaje de voto desciende del 11,2% de 2023 al 8,2% actual, según EITB Focus.

Vox no obtendría representación en la Comunidad Autónoma Vasca, pero casi doblaría su porcentaje de voto: en 2023, la formación de Santiago Abascal obtuvo el 2,7% de los sufragios y actualmente se haría con el 4,9% de los votos en Euskadi. Esta tendencia al alza se visualiza en los tres territorios, llegando casi al 5% de apoyos en Gipuzkoa y superando el 7% en Araba. 

Ficha técnica

1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.

Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.

Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se podrán consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.

