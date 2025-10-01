EH Bildu ganaría las elecciones generales en Euskadi, empatando a escaños con el PNV

El PSE-EE se resiente y pasa de ser la fuerza más votada en Euskadi (así ocurrió en 2023, en las generales) a tercera posición. Según EITB Focus, los socialistas lograrían el 22,3% de los votos (en 2023 obtuvieron el 25,4%) y perderían un escaño, pasando de los 5 actuales a 4.

El Partido Popular mantendría su representación actual (tienen dos escaños por Euskadi), aunque su porcentaje de voto se resentiría en un punto y medio, pasando del 11,6% de los votos a 10,1%.

Sumar obtendría un mal resultado en Euskadi, y perdería el único escaño que tenía. Su porcentaje de voto desciende del 11,2% de 2023 al 8,2% actual, según EITB Focus.

Vox no obtendría representación en la Comunidad Autónoma Vasca, pero casi doblaría su porcentaje de voto: en 2023, la formación de Santiago Abascal obtuvo el 2,7% de los sufragios y actualmente se haría con el 4,9% de los votos en Euskadi. Esta tendencia al alza se visualiza en los tres territorios, llegando casi al 5% de apoyos en Gipuzkoa y superando el 7% en Araba.

Ficha técnica

1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.

Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.

Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se podrán consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.