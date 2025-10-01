EITB FOCUS
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskunde orokorrak Euskadin, EAJrekin berdinduta

Bi alderdiek, EH Bilduk eta EAJk, emaitzak hobetuko lituzkete hauteskunde orokorrak egingo balira, EITB Focusen atal berrian ikus daitekeenez. Alderdi biek diputatu bat gehiago izango lukete Kongresuan.

eitb focus EAE boto asmoa

Azken eguneratzea

EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskunde orokorrak Euskadin gaur egun egingo balira, diputatu kopurua EAJrekin berdinduta. Bi alderdiek eserleku bat gehiago lortuko lukete Diputatuen Kongresuan, seina ordezkarirekin.

Gauzak horrela, EH Bilduk botoen % 27,1 lortuko lituzke Euskal Autonomia Erkidegoan, 2023an egindako hauteskunde orokorretan baino hiru puntu gehiago (% 24,0).

EAJk ere emaitzak hobetuko lituzke hauteskunde orokorrak deituko balira. Bozen % 24,3 eskuratuko lituzke (% 24,1 2023an) eta Behe Ganberara sei diputatu eramango lituzke, gaur egun baino bat gehiago.

eitb focus eserlekuak EAE hauteskunde orokorrak

PSE-EE ahuldu egingo litzateke: EAEko indar bozkatuena izatetik (hala gertatu zen 2023an, orokorretan) hirugarren postura igaroko litzateke. EITB Focusen arabera, sozialistek botoen % 22,3 lortuko lituzkete (2023an % 25,4 eskuratu zuten) eta eserleku bat galduko lukete, egungo 5etatik 4ra apalduko bailitzateke.

Alderdi Popularrak egungo ordezkaritzari eutsiko lioke (bi eserleku dituzte Euskadin), baina botoen ehunekoa puntu eta erdi murriztuko litzateke, bozen % 11,6tik % 10,1era igarota.

EITB Focusen arabera, Sumarrek emaitza txarra lortuko luke Euskadin, eta zeukan eserleku bakarra galduko luke Madrilen. 

Voxek ez luke ordezkaririk eskuratuko Euskal Autonomia Erkidegoan, baina ia bikoiztu egingo luke lortutako boto-portzentajea: 2023an, Santiago Abascalen alderdiak botoen % 2,7 lortu zituen, eta gaur egun botoen % 4,9 eskuratuko lituzke Euskadin. Goranzko joera hori hiru lurraldeetan ikusten da, ia % 5eko babesa izango lukeelako Gipuzkoan, eta % 7tik gorakoa, Araban.

Fitxa teknikoa

EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400, EAEko lurralde historiko bakoitzean, eta 400, Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.

Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketak eginda.

Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasunaren atariko Open Data atalean izango dira kontsultagai.

EiTB Focus EAJ EH Bildu PSE EE Euskadiko Alderdi Popularra VOX Sumar Diputatuen Kongresua Hauteskundeak Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu